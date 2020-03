Retour à Zombieland : Mark Hamill devait s’offrir un incroyable caméo

C’est honnêtement l’une des déceptions cinématographiques de ces derniers temps. Retour à Zombieland s’annonçait comme un film plein de promesses, arrivé (trop) longtemps après le premier épisode. Si on s’est senti parfois forcés de sourire à défaut de rire, on attendait tout de même autre chose. Et le scénario aurait pu être bien différent comme on vient de l’apprendre. En effet, les scénaristes voulaient tout simplement faire apparaître Mark Hamill, dans un caméo qui s’annonçait particulièrement déjanté.

Mark Hamill a dit non à Retour à Zombieland

On se souvient dans le premier épisode que Bill Murray s’offrait un caméo, rapidement devenu une scène culte du film. On attendait donc de la suite qu’elle nous surprenne avec une friandise du même acabit. Oui mais voilà. Au final, c’est encore Bill Murray qui est revenu pour une scène quelque peu téléphonée.

Mais, comme l’a révélé le scénariste Paul Wernick sur Twitter, l’équipe avait initialement un autre acteur en tête : Mark Hamill alias Luke Skywalker dans la saga Star Wars. Comme dans le premier épisode, la petite bande devait s’arrêter à la maison d’une célébrité. On y apprenait alors, chez Mark Hamill que Tallahassee vouait une haine féroce à l’acteur, après s’être longtemps identifié à lui quand il était enfant et avoir été la cible de moqueries. A l’écran, il aurait fait face à Mark Hamill zombifié, avec notamment des scènes de combats aux (faux) sabres laser.

Reste à voir si au final, la présence de Mark Hamill aurait vraiment changé la donne ou bien s’il ne s’agit que d’un vœu pieux de notre part. L’acteur a peut-être compris à la lecture du scénario que le film allait être un four complet. Dans ce cas, on comprend sans peine son refus.

Pour les curieux, le scénario original est disponible dans le thread twitter ci-dessous.

So we used the force. And got a forceful fuck no. #zombieland — Paul Wernick (@paulwernick) March 21, 2020