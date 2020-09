Retour aux sources ? Facebook lance une plateforme réservée aux universitaires

Certains d’entre vous l’ignorent peut-être, ou l’ont oublié, mais lorsque Facebook a été créé, le réseau social n’était accessible que pour les étudiants de Harvard. Puis, petit à petit, la plateforme s’est ouverte à d’autres universités américaines, puis du monde entier. Une adresse e-mail d’université était alors nécessaire afin de pouvoir créer un compte Facebook.

Ce n’est qu’en septembre 2006, soit plus de deux ans après le lancement de « The Facebook », que la plateforme est finalement devenue accessible à tout le monde, ce qui a permis à celle-ci d’avoir plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. Pourtant, aujourd’hui, Facebook veut faire une sorte de retour aux sources, avec le lancement d’une nouvelle plateforme appelée « Campus » qui est réservée aux étudiants des universités (en partie à cause de la pandémie).

« Cette année, les étudiants de tout le pays (ndlr, les USA) sont confrontés à de nouveaux défis alors que certains campus passent à l’apprentissage à distance partiel ou à temps plein, il est donc plus important que jamais de trouver un moyen de rester connecté à la vie universitaire », explique Charmaine Hung, product manager de Facebook Campus. « L’université est le moment de se faire de nouveaux amis, de trouver des personnes qui partagent des intérêts similaires et de découvrir de nouvelles opportunités de se connecter – des clubs aux groupes d’étude, en passant par les sports et plus encore. »

Un profil différent sur Facebook Campus

À l’instar de Facebook Dating, Facebook Campus permet de créer un profil différent de celui qu’on a sur le compte Facebook standard. Cela permet de ne pas partager les informations privées du campus avec le profil qui est accessible par des amis ou la famille. Pour créer ce profil, les utilisateurs devront fournir une adresse e-mail d’universitaire, ainsi que l’année de la promotion. D’autres informations telles que les filières, les matières, ou encore la ville d’origine peuvent aussi être renseignées sur le profil Campus.

Sur Facebook Campus, les profils peuvent être facilement retrouvés sur la recherche puisqu’il sera possible de faire des tris selon les cours, les matières, ou selon d’autres critères. Outre le fait que Facebook Campus permettra de se connecter facilement avec des gens de la même université, il y aura également un fil d’actualité spécial, des événements qui ne concernent que l’université, ainsi que des groupes.

« Les étudiants peuvent créer des groupes d’étude, planifier des concerts virtuels ou demander des conseils avec des groupes et événements réservés aux universités », explique Charmaine Hung. De plus, Facebook Campus est aussi doté de sa propre plateforme de messagerie.

Mais malheureusement, Facebook Campus n’est pour le moment disponible que pour une trentaine d’universités américaines, dont la California Institute of Technology, Johns Hopkins University et Virginia Tech. Harvard, là où tout a commencé, n’est pas inclus dans la liste des universités où Facebook Campus est disponible dès aujourd’hui.

Sinon, le site The Verge indique que les étudiants d’une université ne sont pas en mesure de communiquer, via Facebook Campus, avec ceux d’une autre université. Et si un étudiant finit ses études, il pourra quand même continuer à utiliser Campus, mais sera invité via une notification à quitter, étant donné que l’expérience ne sera plus pertinente pour lui.