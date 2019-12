Ring (Amazon) a révélé l’adresse des propriétaires de caméras aux autorités

Un rapport réalisé par CNet indique que les autorités ont pu accéder à la géolocalisation des propriétaires de caméras appartenant à Ring (Amazon) par le biais d’une carte de chaleur. Cette fonctionnalité n’est plus disponible depuis le mois de juillet dernier. Comme l’indique le média, cette découverte a été faite par Shreyas Gandlur, chercheur en protection de la vie privée.

Durant environ un an, la police a pu visualiser les emplacements précis des propriétaires d’une sonnette connectée Ring. La carte de chaleur était précise au point que les autorités pouvaient voir la concentration des dispositifs par quartier et même par rue. Celles-ci ont donc vraisemblablement pu relier ces informations à l’adresse exacte des clients de ces caméras connectées, donc à leur identité.

Dans un communiqué, Ring dément et assure que la carte thermique ne donne pas accès aux adresses précises des utilisateurs de ses dispositifs : « Ring travaille constamment à l’amélioration de ses produits et services et, plus tôt cette année, nous avons mis à jour le processus de demande de vidéo pour ne plus inclure d’information sur la densité des appareils. Les itérations précédentes de la fonctionnalité de demande de vidéo incluaient la densité approximative de l’appareil, et les emplacements étaient obscurcis pour protéger la vie privée des utilisateurs. Zoomer dans les zones ne fournissait pas l’emplacement réel de l’appareil ».

Les partenariats entre Ring et les autorités interrogent

Cela fait de longs mois que la relation entre Ring, racheté par Amazon en février 2018, et les autorités soulèvent de nombreuses questions des associations de défense de vie privée. Désormais, la société collabore avec plus de 600 organismes d’application de la loi aux États-Unis. Des politiciens se sont également mêlés à l’affaire, à l’exemple du sénateur démocrate Edward Markey.

Suite à la réception d’une lettre de Ring qu’il a publiée, l’homme a déclaré « Plus nous en apprenons sur Ring, plus il devient clair que ce produit représente une menace sérieuse pour la vie privée et les libertés civiles. Des informations aussi sensibles que la rue où vous vivez doivent rester confidentielles et sécurisées. Il y a des trous béants dans les politiques de confidentialité de Ring et les règles régissant ses partenariats avec les forces de l’ordre, qu’Amazon devrait combler immédiatement ».