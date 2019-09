Ring Indoor Cam : pour surveiller votre intérieur à distance, en Full HD 1080p

Une caméra d’intérieur chez Ring

Après son étonnant judas connecté en juin dernier, le groupe Ring annonce la disponibilité prochaine de sa nouvelle Indoor Cam. Comme son nom le laisse supposer, il s’agit ici d’une caméra de sécurité, conçue uniquement pour l’intérieur, et que l’on peut contrôler à distance via une application mobile dédiée.

Une caméra au design compact, qui lui permet d’être placée n’importe où dans la maison. La Ring Indoor Cam se charge d’enregistrer de la vidéo au format Full HD 1080p, et dispose évidemment de quelques fonctionnalités indispensables à toute bonne caméra de sécurité, à savoir la détection de mouvements, mais aussi la vision nocturne.

La caméra peut ainsi déclencher un enregistrement vidéo dès que cette dernière détecte un mouvement dans son champ de vision. Via l’application mobile, l’utilisateur peut également désactiver l’enregistrement des mouvements et de l’audio. On retrouve également un indicateur lumineux qui signale lorsque la caméra enregistre où que la fonction « Vue en direct » est activée.

Ring précise que son Indoor Cam est compatible avec une sélection d’appareils Alexa. Il suffit ainsi de dire « Alexa, montre-moi le salon » pour voir la Vue en direct ou « Alexa, réponds dans le salon » pour commencer à parler avec la personne qui se trouve dans la maison.

Selon Jamie Siminoff, fondateur de Ring : « Avec nos équipes d’ingénieurs, nous repoussons constamment les limites pour identifier des produits de sécurité innovants, économiques et simples d’utilisation pour rendre nos voisinages plus sûrs. Avec notre gamme de caméras d’intérieur et d’extérieur en constante évolution, aux formats et fonctionnalités diverses, nos clients ont le choix pour déterminer le moyen le plus efficace de sécuriser leur domicile. »

Prix et disponibilité

La nouvelle caméra Ring Indoor Cam sera commercialisée au tarif de 59 euros. Elle devrait être disponible en toute fin d’année en Europe, voire au début de l’année 2020.