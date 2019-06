Ring lance Door View Cam, son nouveau « judas connecté »

Door View Cam, le judas nouvelle génération ?

Le groupe Ring annonce le lancement de Door View Cam, qui se veut « une sonnette vidéo sans fil et connectée« . Concrètement, cette dernière s’installe directement sur la porte d’entrée d’un appartement ou d’une maison, et vient prendre la place du judas déjà existant et compatible. La bonne nouvelle, c’est que le système ne requiert aucun perçage ou modification permanente du domicile ou de la porte.

La Door View Cam est équipée de la détection de mouvement, de l’audio bi-directionnel, de la vidéo 1080p HD, d’une batterie rechargeable amovible, de la détection de contacts sur la porte (coups sur la porte…), et de la mise en place de zones de confidentialité et de la vision nocturne.

En ce qui concerne l’installation, il suffit de retirer le judas déjà existant, et installer la Door View Cam à la place, de chaque côté de la porte. Il faut ensuite insérer la batterie rechargeable et la façade amovible pour transformer son bon vieux judas traditionnelle en une caméra connectée nouvelle génération (et Full HD).

Selon Jamie Siminoff, fondateur et Chief Inventor de Ring : « Tandis que nous poursuivons notre mission de réduire la criminalité dans les quartiers, nous voulons que tout le monde puisse protéger son domicile et empêcher que des crimes ne soient commis. Grâce à l’arrivée de la Door View Cam, nous garantissons la tranquillité d’esprit de chaque client. »

Compatible avec Alexa

A noter que dans certains pays, la caméra est également compatible avec Amazon Alexa. Dès lors, ces derniers peuvent prononcer la formule « Alexa, montre-moi la porte d’entrée » pour voir si quelqu’un se trouve devant la porte, et peuvent être alertés en direct quand un mouvement est détecté par la Door View Cam. Ils peuvent également parler à leurs visiteurs par le biais de leur Echo Show, Echo Spot, ou les tablettes Fire équipées d’Alexa.

La Door View Cam de Ring est dès à présent disponible, au prix de 199 euros.