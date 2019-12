Rising Tide : Jurassic Park continue de préparer la suite

On le sait, les fans de la saga Jurassic Park doivent encore s’armer de patience. Le 3e et opus de la nouvelle trilogie sortira dans les salles obscures le 11 juin 2021. Mais la saga avec Bryce Dallas Howard et Chris Pratt sait comment faire patienter les fans. On avait déjà eu le droit à une mini-vidéo baptisée « Battle at Big Rock ». Une seconde dans le même genre vient d’être mise en ligne.

Jurassic Park entretient la passion des fans

Vous vous souvenez peut-être de la fin de Jurassic Park : Fallen Kingdom (si vous ne l’avez pas vu, mieux vaut arrêter votre lecture). Les dinosaures quittaient Isla Nublar et se répandaient sur la planète. Un concept qui nous emmène en territoire inconnu dans la saga Jurassic Park.

Pour faire patienter les fans mais aussi pour installer l’histoire du prochain épisode, Colin Trevorrow continue donc de proposer du contenu original. Cette fois c’est une petite vidéo de 3 minutes, baptisée Rising Tide, qui montre un reportage sur un monstre aquatique qui attaque les surfeurs et les personnes présentes sur une plage d’Oahu, à Hawaï. La séquence, dévoilée du point de vue journaliste, montre qu’il y a sans doute plus à voir derrière tout ça.

Selon les informations disponibles, c’est le premier épisode d’une série amenée à être développée en plusieurs étapes. Reste à voir quelle importance tout cela aura réellement dans dans la perspective du prochain film. Au moins trois épisodes sont encore au programme, chacun apportant de nouveaux éléments sur l’histoire. On suivra avec attention et curiosité les développements à venir…

Et pour ceux qui l’auraient oublié, le prochain film de la saga Jurassic Park aura une autre particularité. Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum, les acteurs emblématiques des premiers films, seront aussi au rendez-vous avec quelques années supplémentaires.