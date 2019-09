Jurassic World : cette annonce qui va faire plaisir aux fans du film original

On le sait, un nouveau film est au programme dans le reboot de la franchise Jurassic Park. Les studios ont même dévoilé un mini prequel il y a quelques jours histoire de faire patienter les fans. Mais, une question nous obsédait désormais depuis plusieurs mois, les acteurs de la trilogie originale pourraient-ils être au rendez-vous de cet épisode 3 prévu en 2021 ? On possède désormais la réponse à cette question et autant vous dire qu’on a une bonne nouvelle pour vous.

Jurassic World fait le lien entre l’ancien et le nouveau

En effet, selon le site Collider, Colin Trevorrow, qui est aux commandes du projet a cofnirmé que Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum seraient bien au rendez-vous et reprendraient les rôles originaux. Il ne s’agira d’ailleurs pas juste d’un clin d’oeil puisque leurs rôles seraient annoncés comme plutôt importants.

On se souvient que Jeff Goldblum était apparu dans Fallen Kingdom, mais de façon très marginale. Sam Neil n’a lui pas joué depuis Jurassic Park 3. Un film dans lequelLaura Dern n’avait qu’un rôle très mineur.

On ignore encore quel sera leur rôle exactement dans la série et surtout si’ils seront vraiment capables de faire vivre la magie aussi longtemps après. On se souvient qu’à la fin de Jurassic World : Fallen Kingdom, les dinosaures étaient relâchés en liberté. C’est dans cette direction, pour explorer cette situation inédite que le film se dirige. On parle déjà d’un « nouvel âge Jurassique ». Mais il va falloir s’armer de patience et rester attentif aux nouvelles informations dans les prochains mois, tant l’attente risque de sembler longue.

Et si vous n’avez pas envie de patienter jusqu’à 2021, vous pouvez revoir l’ancienne trilogie, pour le bon vieux temps ou bien attendre la série animée Jurassic World Camp Cretaceous annoncée sur Netflix.