Robert Downey Jr. a de grandes idées pour le personnage de Sherlock Holmes

En 2009, puis 2011, Robert Downey Jr. qui incarnait alors Iron Man au cinéma dans le Marvel Cinematic Universe, a aussi prêté ses traits à Sherlock Holmes, dans deux films de Guy Ritchie. Un rôle qui semble l’avoir marqué durablement, puisqu’il a désormais confié avoir de grandes ambitions pour le célèbre détective anglais. Il voudrait en effet donner naissance à un univers cinématographique autour de Sherlock Holmes.

On sait déjà qu’un troisième film était attendu pour la saga Sherlock Holmes. Le tournage devrait bientôt commencer, dirigé par Dexter Fletcher (RocketMan, Bohemian Rhapsody). C’est ce qu’il a confié au média américain Fast Company, à l’occasion d’un festival. L’acteur a expliqué avoir développé ce projet avec sa femme et coproductrice, Susan. L’objectif ? Donner naissance à un « mystery-verse » autour du personnage de Sherlock Holmes, qui inclurait des films mais aussi des séries. L’idée serait notamment de s’appuyer sur HBOMax, le service de streaming de la Warner Bros.

Nous pensons qu’il y a une opportunité pour faire quelque chose de plus. D’imaginer des spin-offs sur des personnages secondaires du troisième film et de voir comment on peut les décliner à la télévision.