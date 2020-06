Wolfman : Ryan Gosling annoncé pour le loup-garou du Dark Universe

On le sait, Universal a encore du mal à savoir dans quelle direction aller avec son univers de monstres. Si l’ambition initiale était de créer un univers commun, en prenant modèle sur ce qu’a bâti Marvel avec le Marvel Cinematic Universe, les échecs successifs du reboot de la Momie puis de Dracula Untold ont fait quelque peu voler en éclats le concept. Mais, cela ne veut pas dire pour autant que les personnages emblématiques ne vont pas avoir le droit à un film. C’est Ryan Gosling qui aurait été choisi pour le film Wolfman.

Ryan Gosling, l’ambition du casting pour Universal

On en avait déjà eu un aperçu avec le très réussi film Invisible Man qui s’appuie énormément sur le talent de l’actrice Elizabeth Moss (The Handmaid’s Tale). L’ambition d’Universal est désormais de viser des films avec de très bons acteurs et des réalisateurs ayant une certaine vision de ce qu’il est possible de faire. Ainsi, des échos ont circulé ces derniers mois sur le choix de John Krasinki pour jouer dans la Fiancée de Frankenstein ou de Benedict Cumberbatch pour Dracula. Le nom de Ryan Gosling avait initialement circulé pour la Momie. Mais c’est finalement du côté de Wolfman, le loup-garou d’Universal que le dé aurait roulé, selon les informations de Variety. L’acteur aurait lui-même imaginé l’histoire.

Le scénario aurait déjà été écrit par Schuker Bum et Rebecca Angelo (Orange is The New Black) et c’est la question du réalisateur qui semble être désormais sur la table. Plutôt que de choisir un grand nom, Cory Finley (Bad Education et Throughbreds) serait en tête de la short-list.

Enfin, Universal souhaite aussi moderniser son univers et placer Wolfman à notre époque, et dans un film à la Night Call. De quoi séduire de nombreux fans sur le papier.