Robert Pattinson tease un peu son Batman

Robert Pattinson sera le prochain acteur à incarner Batman, succédant ainsi à Ben Affleck, Christian Bale ou encore Michael Keaton. Chacun se fera son propre avis sur le sujet, mais on peut honnêtement dire que ce rôle fera partie des plus grands défis de sa relativement jeune carrière. Surtout, beaucoup de fans du Chevalier Noir, de DC Comics ou même de Robert Pattinson lui-même, s’interrogent sur une chose. Comment il va s’approprier le rôle, comment il lui donnera sa touche personnelle, ce qui pourrait faire qu’il rentrera ou non dans l’histoire.

Robert Pattinson livre ses inspirations

Face aux interrogations des fans, Robert Pattinson a donc donné un petit détail sur… sa voix de Batman. Un véritable emblème du personnage. Et autant dire que la réponse est quelque peu surprenante.

La voix de Willem Dafoe me sert d’inspiration pour être honnête. Je pense qu’elle ressemble à celle que je vais faire. Je pense que Batman a une voix qui ressemble à celle d’un pirate. Je pense que cela lui irait vraiment bien.

Pour ceux qui ne situeraient pas l’acteur Willem Dafoe, il est apparu dans Aquaman ou encore les Spider-Man de Sam Raimi, il possède donc une certaine expérience des films de héros. C’est aussi un habitué des rôles de méchant et des films de Scorcese et Wes Anderson. Les deux acteurs ont travaillé ensemble sur le film The Lighthouse de Robert Eggers.

Par ailleurs, si vous l’avez manqué, le casting de la prochaine saga Batman commence quelque peu à s’étoffer. On fait le point dans cet article. Au casting, on trouve notamment Zoe Kravitz qui va jouer Catwoman alors que le directeur du film sera lui Matt Reeves. Le film devrait débarquer dans les salles le 25 juin 2021. Autant dire que la patience est encore de rigueur à Gotham.