Des robots vous livrent vos courses à domicile !

Dans la ville de Scottsdale en Arizona, le magasin Fry’s Food Store (propriété de l’enseigne de grande distribution Kroger) propose à ses clients la possibilité de se faire livrer à domicile. Pour ce faire, il suffit de passer commander via le site internet ou l’application mobile et de programmer la livraison pour le jour même ou le lendemain. Les frais de livraison sont de 5.95$, sans minimum d’achat.

En premier lieu, les livraisons seront assurées par des véhicules tels que la Toyota Prius et le Nissan Leaf, équipés de la conduite autonome. Chaque automobile aura à son bord un chauffeur, par sécurité. Mais ce n’est pas là la principale idée de la société, qui plus tard vise à remplacer ces voitures par des véhicules de livraison totalement autonomes, les R1, qui sont toujours en phase de test au siège de la startup Nuro en Californie. Une entreprise fondée par des anciens employés de Google, avec qui elle est d’ailleurs partenaire.

Grocery delivery with Nuro self-driving vehicles starts today! Our pilot with @kroger in Scottsdale, AZ is now accepting orders. Start shopping @FrysFoodStores https://t.co/uKYGyHRCgx pic.twitter.com/zwbmW1VEeu

— Nuro (@nurobots) 16 août 2018