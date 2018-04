Un accord entre Waymo et Honda pour une voiture autonome

Si Uber semble encore être en stand-by sur le front des véhicules autonomes, tous ses concurrents n’en sont pas au même point. Waymo, dont le PDG a notamment expliqué que l’accident mortel ne serait pas survenu avec sa technologie il y a quelques jours, continue même d’accélérer la cadence.

Alors que la filiale de Google a déjà des accords avec Fiat Chrysler et Jaguar Land Rover, un nouveau partenaire vient d’apparaître. Il s’agit cette fois du japonais Honda selon nos collègues de Bloomberg.

Un véhicule dédié à la livraison

L’objectif semble toutefois quelque peu différent de ce que fait à l’heure actuelle Waymo. Le but de cet accord qui est en négociations depuis 2016 serait le transport de biens et d’objets, en clair la livraison, pas les personnes. Techniquement, Waymo possède déjà un système de camions de livraison qui se met en place peu à peu et devrait être opérationnel à Atlanta prochainement. Mais, l’idée est ici différente.

Selon les informations disponibles, l’idée serait en effet de repartir de zéro. « Ce ne sera pas une voiture traditionnelle conduite sur les routes » aurait ainsi expliqué Krafcik. Waymo aurait spécifiquement envie de créer un véhicule de zéro plutôt que de le modifier de zéro. Un challenge pour une entreprise de la tech, ce qui explique aussi l’accord conclu avec Honda.

Dans les faits, du côté de Waymo, on a tout de même une idée de ce que l’on veut à peu près. Un véhicule plus petit qu’un camion, sans volant et sans freins. Toutefois, il s’agit d’un par risqué pour Waymo. Les véhicules de livraison autonomes ont peut-être encore plus de concurrence que les véhicules autonomes classiques. Parmi les gros acteurs actuels, on trouve déjà Amazon, Toyota,ou encore Nuro, une entreprise lancée par des anciens de Google. Ces derniers ont notamment dévoilé le R1, un prototype audacieux et prometteur il y a quelques semaines.