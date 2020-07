Rocket Lab perd 7 satellites lors du lancement d’une nouvelle fusée

Si SpaceX semble habitué au lancement de satellites dans le cadre du projet Starlink, ce n’est pas le cas de toutes les entreprises spatiales. En effet, Rocket Lab a essuyé un échec lors de son test le plus récent. Cette treizième mission a eu lieu dimanche matin, heure locale en Nouvelle-Zélande —lieu de localisation du siège et centre de lancement de l’entreprise.

La première étape de la mission s’est déroulée normalement puis le problème ait lieu après que la fusée ait atteint les 200 kilomètres d’altitude. C’est à cette hauteur, et quelques minutes après le lancement, que Rocket Lab a perdu la fusée qui comprenait sept satellites à son bord.

Peter Beck, le fondateur et directeur de Rocket Lab, a déclaré sur Twitter peu après l’incident : « Nous avons perdu le contrôle du vol à la fin de la mission. Je suis incroyablement désolé que nous n’ayons pas pu livrer les satellites de nos clients aujourd’hui. Soyez assurés que nous trouverons le problème, le corrigerons et que nous serons bientôt de retour sur le pas de tir ». Dans un communqiéu publié par la suite, il a aussi salué ses équipes et la façon dont elles avaient réagi à cet échec.

We lost the flight late into the mission. I am incredibly sorry that we failed to deliver our customers satellites today. Rest assured we will find the issue, correct it and be back on the pad soon.

