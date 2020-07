Rocket League sera gratuit à partir de cet été

Si Epic Games est largement connu à travers Fortnite, un autre jeu appartenant au développeur connaît un énorme succès, il s’agit de Rocket League. Largement popularisé par les streamers et YouTubers, ce jeu conquit un grand nombre de joueurs grâce à son prix accessible. Il devient rapidement l’un des meilleurs jeux multijoueurs de la décennie.

Rocket League ayant perdu en popularité au cours des derniers mois pourrait rapidement revenir sur le devant de la scène en devenant free-to-play. En effet, Psyonix (racheté par Epic Games l’année dernière) a annoncé que Rocket League deviendrait gratuit cet été sans préciser la date.

Toute personne possédant une PS4, une Xbox One, une Nintendo Switch ou un PC pourra télécharger et jouer à Rocket League gratuitement. Par la même occasion, Rocket League disparaîtra de Steam pour emménager sur l’Epic Games Store.

De nombreux changement pour Rocket League.

Aujourd’hui Rocket League comprend déjà des millions de joueurs à travers le monde, et peut être même vous. Si vous vous demandez ce que va devenir votre compte une fois que le jeu sera devenu gratuit, ne vous inquiétez pas rien ne changera. Si vous possédez déjà le jeu, vous continuerez à recevoir des mises à jour et des fonctionnalités tant que le jeu sera actif. De plus, si vous jouez à Rocket League en ligne avant le lancement du jeu gratuit, vous serez récompensé par le statut Legacy, qui comprend quelques avantages et une certaine marque de respect in-game.

Toutes ces récompenses vous seront remises lors du lancement de la version gratuite. Évidemment, vous pourrez également importer la totalité de votre inventaire. En plus de ce changement de stratégie concernant le prix du jeu, Rocket League devient de plus en plus cross-platform. En effet, vous pouvez apporter vos objets, votre progression Rocket Pass et votre rang compétitif sur n’importe quelle plateforme. Psyonix devrait en dire davantage au cours des prochains jours.