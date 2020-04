Rogue One : la future série Star Wars de Disney+ prend elle aussi du retard

Plus les choses avancent et plus The Mandalorian ressemble à une sorte de poules aux oeufs d’or inespérée pour Star Wars et Disney+. La série dont la 3e saison serait déjà en cours de préparation (alors que la seconde n’a pas encore été diffusée), se sent bien seule. Alors que l’on sait déjà que la série sur Obi-Wan Kenobi alterne le chaud et le froid ces derniers temps, cette fois, c’est la série Rogue One sur Cassian Andor qui fait parler d’elle et pas vraiment pour de bonnes raisons.

Rogue One, une série en difficulté ?

Les perturbations que connaît l’univers de Star Wars ne sont visiblement pas encore terminées et le vrai problème semble se trouver du côté des scénaristes. Après Joby Harold qui est passé à la trappe pour la série sur Obi-Wan Kenobi, c’est Stephen Schiff, qui était jusque-là scénariste de la série sur Cassian Andor qui a été remplacé. A la place, c’est Tony Gilroy qui fait son retour. Pour rappel, c’est déjà lui avait contribué grandement à « sauver » le film Rogue One : A Star Wars Story.

Après un premier sauvetage, Star Wars lui demande donc de récidiver dans cet univers qu’il connaît bien. En sachant qu’il était déjà bien intégré dans le projet puisqu’il devait réaliser le pilote et plusieurs épisodes. A noter qu’il a le droit à une belle équipe à ses côtés, de Dan Gilroy, son frère (Night Call) à Beau Williamson, le scénariste de House of Cards, on aurait presque envie d’être à nouveau optimiste. Jusqu’au prochain rebondissement ?

Du côté du casting, on a aussi eu droit à quelques nouveautés au cours du week-end. Ainsi, on pourra désormais compter avec Stellan Skarsgard (Pirates des Caraïbes, Thor), Denise Gough et Kyle Soller. Genevieve O’Reilly reprendra aussi son rôle de Mon Mothma. La date de sortie est encore inconnue.