Star Wars : la série Obi-Wan Kenobi de retour au programme de Disney+

Les contenus Star Wars ont un certain succès sur la plateforme Disney+. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder la folie autour de la série The Mandalorian dont la saison 2 se profile peu à peu. Mais, d’autres programmes arrivent, si on sait être patients. C’est notamment le cas de la série Obi-Wan Kenobi, qui avait été suspendue il y a quelques mois, en raison de problèmes liés aux scripts. Bonne nouvelle, c’est mauvaise phase semble être terminée.

Obi-Wan Kenobi, une série avec du potentiel

Si une rumeur avait circulé pendant un certain temps sur une éventuelle annulation de la série, il n’en est bien entendu rien. La série avait simplement été mise en pause, Kathleen Kennedy, la patronne de Lucasfilm n’étant pas satisfaite par les scripts. Un avis pas vraiment partagé à l’époque par Ewan McGregor qui reprend son rôle, qui dévoilait lui avoir apprécié le résultat.

On apprend désormais, grâce à The Hollywood Reporter, que c’est Joby Harold qui a été recruté pour réécrire l’histoire. Le scénariste anglais possède à son actif : le roi Arthur : la légende d’Excalibur, Awake et travaille à l’heure sur une suite de Bumblebee dans la saga Transformers. Il succède donc à Hossein Amin (Blanche-Neige et le chasseur, Driver…). Lucasfilm aurait reproché à ce dernier d’avoir imaginé une série trop proche de celle du Mandalorian. En effet, Obi-Wan Kenobi aurait été chargé de veiller sur Luke Skywalker et Leia Organa.

Du côté de la réalisation, c’est toujours Deborah Chow qui est aux manettes. Le tournage doit commencer (en théorie) en janvier 2021 et la série serait ensuite diffusée à l’horizon 2022 sur Disney+. Dans tous les cas, le sujet devrait avancer rapidement dans les prochains mois, une fois que Disney et Lucasfilm y verront un peu plus clair avec le nouveau scénario d’Obi-Wan Kenobi.