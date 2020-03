Rumeur : le lancement de l’iPhone 12 pourrait être reporté au mois de novembre

Depuis plusieurs mois, on ne cesse de relayer des rumeurs sur les successeurs de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max. Si la firme de Cupertino a mis le paquet sur l’autonomie, les performances et les caméras avec les modèles sortis en septembre 2019, les successeurs de ces modèles devraient se distinguer grâce à la 5G. En effet, ayant réglé son différend avec le fournisseur de modems Qualcomm, Apple peut désormais utiliser les puces 5G de celui-ci pour ses prochains iPhone.

Malheureusement, il semble possible aujourd’hui qu’on doive attendre plus longtemps que prévu avant de pouvoir utiliser ces nouveaux iPhone, que la presse appelle iPhone 12.

En effet, d’après une nouvelle rumeur (probablement à cause de la crise du COVID-19), Apple aurait cumulé 2 mois de retard. De ce fait, alors que la firme dévoile et commercialise généralement ses nouveaux modèles au mois de septembre, les iPhone 12 pourraient ne sortir qu’au mois de novembre.

C’est ce qu’indique une série de tweets de Jon Prosser, une source de « fuites » qui est régulièrement relayée par les médias. « La production de masse pour l’iPhone 12 est prévue pour mai (par habitude), mais cela ne va tout simplement pas arriver », lit-on dans l’une des publications. D’après Prosser, comme l’iPhone X en 2017, l’iPhone 12 pourrait donc faire l’objet d’un lancement tardif.

So all the iPhone 12 renders and leaks you’re seeing right now? Yeah, none of that is even finalized right now and the leaks are likely a mix of all prototypes being considered.

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 24, 2020