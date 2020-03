Et si la présentation de l’iPhone 9 était imminente ?

Cette semaine, les fans d’Apple ont eu droit à une bonne surprise puisque la firme de Cupertino a dévoilé un nouvel iPad Pro. Et si, prochainement, celle-ci présentait également l’iPhone 9 ? Cela fait plusieurs mois que ce modèle est évoqué par les médias. A priori, il devrait s’agir d’un successeur de l’iPhone SE, donc un modèle qui sera compact et abordable.

Pour le moment, on ignore quand Apple pourrait dévoiler ce modèle. Cependant, une nouvelle rumeur, qui circule cette semaine, suggère que cette présentation pourrait être imminente.

L’iPhone 9 en production de masse ?

Dans un récent article, nos confrères de TechRadar relayent un tweet de Jon Possner, une source de fuites souvent relayée par les médias, qui indique que l’iPhone 9 serait entré dans la phase de production de masse.

Possner estime que la source qui lui a fourni cette information est fiable à 100 %. Une production de masse suggèrerait que le lancement de l’iPhone 9 est proche. Mais comme d’habitude, étant donné que l’information provient d’une source non officielle, celle-ci est pour le moment à prendre avec les pincettes d’usage.

iPhone 9 has just entered mass production. 🧻🧻🧻🧻🧻 — Jon Prosser (@jon_prosser) March 18, 2020

En tout cas, il est à rappeler qu’il y a trois semaines, nous relayions une autre source indiquant que l’iPhone 9 était dans sa dernière ligne droite. Plus précisément, la source avait indiqué qu’avec ses partenaires, Apple aurait procédé aux dernières vérifications avant de lancer la production.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations non officielles sont à considérer avec une extrême prudence. De plus, à cause du COVID-19, il est possible qu’Apple décide de repousser des dates étant donné que cette crise a des impacts sur sa chaîne d’approvisionnement et contraint aussi la firme de Cupertino à fermer toutes ses boutiques sauf en Chine continentale.

D’ailleurs, récemment, Apple a décidé de limiter le nombre d’iPhone qu’une personne peut acheter sur son site web. Par exemple, si vous essayez d’acheter trois iPhone 11 Pro, une bannière sur le site web d’Apple vous demandera de modifier votre panier.

Sinon, en plus de l’iPhone 9, certains médias évoquent la possibilité qu’Apple lance aussi un iPhone 9 Plus. Par rapport à l’iPhone 9, celui-ci aurait un écran un peu plus grand.

En ce qui concerne les iPhone 12, les modèles qu’Apple devrait présenter au mois de septembre, Jon Prosser pense que ceux-ci pourraient arriver en retard.