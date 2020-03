iPhone 12 : il y aurait une version avec écran de 5,4 pouces

En attendant le mois de septembre, les rumeurs concernant les smartphones qui vont succéder à l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max continuent de circuler sur la toile. Et si la plupart d’entre nous s’attendent à ce qu’Apple sorte trois nouveaux modèles, certaines sources suggèrent que la firme pourrait en sortir 4. En plus du successeur de l’iPhone 11, de celui de l’iPhone 11 Pro et de celui de l’iPhone 11 Pro Max, Apple pourrait également dévoiler un modèle haut de gamme, mais compact.

Et aujourd’hui, cela se précise. Cette semaine, le site MacRumours relaie un article de Digitmes selon lequel deux entreprises, BOE et General Interface Solutions, seraient les deux candidats pour devenir les fournisseurs d’Apple pour cet iPhone compact, dont l’écran aurait une diagonale de 5,4 pouces, alors que les autres modèles de la même série auraient des écrans de 6,1 pouces et de 6,7 pouces.

A priori, cet iPhone avec écran de 5,4 pouces pourrait cibler les personnes qui veulent avoir un iPhone compact, mais sans concessions au niveau de la fiche technique. Et à l’instar des autres « iPhone 12 », celui-ci devrait donc avoir la 5G ainsi qu’un écran OLED.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations sont non-officielles, et à considérer avec une extrême prudence.

Vers une multiplication des offres chez Apple ?

Ces rumeurs concernant un « iPhone 12 » avec un petit écran de 5,4 pouces circulent alors que les fans d’Apple attendent également l’iPhone 9 ou l’iPhone SE2. En effet, Apple s’apprêterait actuellement à lancer un successeur de l’iPhone SE, avec un design compact comparable à celui de l’iPhone 8, une fiche technique plus modeste que celle de l’iPhone 11. Cependant, ce successeur de l’iPhone SE aurait une puce A13.

En substance, ce modèle ciblerait les personnes qui veulent un iPhone à la fois compact et abordable. Et celui-ci pourrait permettre à Apple de contrer les offres des fabricants de smartphones Android dans le segment milieu de gamme. D’autres rumeurs évoquent même la préparation d’un iPhone 9 Plus ou d’un iPhone SE2 Plus, qui serait presque identique à l’iPhone 9 ou l’iPhone SE2, mais avec un écran un peu plus grand.