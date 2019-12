Voilà comment, en 2019, Disney a cassé le box-office

Une année record pour Disney

L’année 2019 arrive à son terme, et force est d’admettre que celle-ci a été particulièrement prolifique (entre autres) pour le géant Disney. En effet, non content d’avoir lancé sa plateforme de streaming Disney+, le groupe américain peut également bomber le torse côté cinéma avec, dans sa besace, pas moins de 8 des 10 plus grands succès de l’année.

Evidemment, le dernier succès en date de la division cinématographique de Disney n’est autre que le récent Star Wars The Rise of Skywalker, au cinéma depuis quelques jours. Le film a notamment rapporté un total de 175,5 millions de dollars aux Etats-Unis lors de son premier week-end d’exploitation. Le dernier opus de la saga devrait continuer d’attirer des spectateurs en salles durant toutes les vacances de Noël.

Dans le courant de l’année 2019, Disney a également été aux commandes d’autres grands succès, à commencer bien sûr par le remake de Le Roi Lion ou encore l’adaptation d’Aladdin. A cela s’ajoutent les films Captain Marvel, Avengers : Endgame mais aussi Spider-Man Far From Home, dont Marvel (et donc Disney) est co-producteur. Evidemment, Disney a également lancé cette année au cinéma Toy Story 4, sans oublier un certain La Reine des Neiges 2.

Vers une double domination cinéma/streaming ?

Cela fait une bonne dizaine d’années maintenant que Disney cartonne régulièrement dans les salles obscures, bien aidé par l’acquisition de Marvel Entertainment en 2009, sans oublier bien sûr Lucasfilm (Star Wars) en 2012. Une stratégie coûteuse, mais payante pour Disney, malgré un risque d’indigestion de Star Wars depuis quelques années maintenant, avec les trois opus principaux, les spin-off (Solo, Rogue One…) sans oublier The Mandalorian, la série disponible sur Disney+.

Selon certains, cette domination de Disney pourrait perdurer ces prochaines années, et en plus d’avoir la mainmise sur le cinéma, le groupe américain pourrait également devenir un acteur majeur du streaming. En 2020, Disney proposera notamment la nouvelle adaptation cinématographique de Mulan, sans oublier Black Widow et The Eternals.

A cela s’ajouteront de nouveaux contenus sur Disney+. En 2021, c’est un certain Avatar 2 qui devrait faire exploser le box-office, un film 20th Century Fox, dans la besace de… Disney.