Ryan Reynolds produit un film d’horreur né sur Reddit

Une série acclamée sur Reddit

D’un côté, il y a les projets titanesques qui demandent plusieurs livres pour une adaptation gigantesque comme le Seigneur des Anneaux. De l’autre, on trouve des ovnis, des projets dont on peine parfois à comprendre la genèse. C’est sans aucun doute le cas de celui-ci.

Ryan Reynolds va produire un film nommé « The Patient Who Nearly Drove Me Out Of Medicine » (le Patient qui m’a presque fait abandonner la médecine). Un film d’horreur dont le scénario a été écrit sur le reddit #NoSleep dédié aux histoires d’horreur réalistes.

L’histoire y avait été publiée en 9 parties en décembre 2016 et avait recueilli à l’époque des milliers de votes et des centaines de commentaires. On vous évitera les spoilers en vous précisant qu’il s’agit de l’histoire d’un médecin qui cherche à percer un mystère et à aider un patient. Pour le reste c’est par ici.

Ryan Reynolds, spécialiste en projets étranges

Difficile de ne pas voir un certain schéma dans les projets de Ryan Reynolds. Il est spécialiste dans les projets qui sortent un peu de l’ordinaire. Bien sûr, le plus connu ces dernières années est Deadpool. Un personnage capable de se rendre chez Beckham pour la promotion et de choquer une partie du public. Cependant, il a fait encore plus étrange avec le projet Détective Pikachu. Un film aux allures d’ovni qui ressemble à un véritable pari pour le cinéma.

Reste aussi à savoir si on aura le droit à un Deadpool 3 et un X-Force, les deux autres projets qui restent en cours du côté de l’univers du super-héros immortel. Au vu des informations contradictoires qui ont vu le jour ces dernières semaines, on peine à s’y retrouver. Toutefois, Ryan Reynolds a l’air d’y croire et comme tout ce qu’il touche se transforme en or, on aurait désormais tendance à le croire…

