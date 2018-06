P&G vient de lancer une nouvelle campagne publicitaire touchante en se basant sur l’histoire vraie de Norman King, un Philippin appartenant à la communauté Aeta, pour faire la promotion de son produit Safeguard.

L’histoire de Norman King

En collaboration avec l’agence Saatchi & Saatchi Singapore, P&G a conçu une publicité très émouvante intitulée « Pabaon Sa Buhay » que l’on peut littéralement traduire par « Protection pour la vie ».

Norman King est le premier Aeta à être diplômé de l’université premier state des Philippines. Le jeune garçon a longtemps souffert de discrimination de la part de ses camarades à cause de ses origines. En tant que premier étudiant Aeta diplômé de l’Université des Philippines, le film présente les défis auxquels Norman a été confronté tout au long de son enfance et comment il les a surmontés grâce au soutient et aux leçons de sa mère, Warlita. Ce film raconte donc son histoire jusqu’au moment où il reçoit son diplôme en tenue traditionnelle.

Pourtant, si Norman est le héros de l’histoire, cette vidéo met l’accent sur les « pabaons », les leçons de vie qui ont été transmises par sa mère, notamment sur le fait de toujours être fier de ses origines.

Une leçon de vie à transmettre aux enfants

P&G souhaite a voulu mettre l’accent sur les difficultés rencontrées par les parents au moment d’éduquer leurs enfants, les aider à grandir et être un véritable soutien pour eux dans les instants les plus difficiles, notamment pour faire face aux attaques du monde extérieur.

Pour ce film de 3 minutes, P&G et son agence de communication ont souhaité jouer la carte de l’authenticité et ne pas faire appel à des acteurs professionnels. Les deux entités ont ainsi choisi de mettre en lumière la culture Aeta et de présenter ce peuple de l’île de Luçon au monde entier ainsi que la notion de « Pabaon » très forte dans le pays.

À noter que le produit n’est présenté qu’en toute fin de vidéo et que la marque P&G ne mise donc pas sur une publicité commerciale mais aborde un sujet de société avec émotion.

