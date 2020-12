Samsung casse les prix sur sa boutique officielle pour les fêtes de fin d’année !

Et si on terminait cette année 2020 sur une note positive ? Après un Black Friday particulier cette année, Samsung a décidé de vous gâter. Pour les fêtes de fin d’année, le géant de la tech propose une large gamme de produits à prix cassés sur sa boutique officielle.

Ci-dessous une liste des meilleures offres proposées par Samsung sur sa boutique en ligne. Parmi elles, vous trouverez plusieurs TV dernier cri (comme le fameux The Frame ou le TV QLED 8K), des smartphones haut de gamme (Galaxy S20 par exemple), des tablettes ou des objets connectés. La bonne nouvelle est que Samsung propose ces promotions même après Noël. Vous pourrez donc utiliser vos petites enveloppes pour vous faire plaisir jusqu’à la fin du mois de décembre 2020.

Alors, on ne vous avait pas dit que la fin d’année serait plus agréable ? Cela est d’autant plus vrai que les offres ci-dessus ne représentent qu’un échantillon des promotions proposées par Samsung. Vous en trouverez encore plus sur la boutique officielle de la marque :

Toutes les promotions Samsung

Des offres à ne pas manquer sur les Galaxy S20 !

Les fans de smartphones Samsung vont être ravis. Le constructeur propose des offres sur son smartphone haut de gamme lancé en avril 2020. Première bonne nouvelle, Samsung propose un bonus de reprise de 200 euros pour tout achat d’un Galaxy S20 sur sa boutique officielle. Si vous accompagnez cet achat d’un accessoire, vous bénéficierez en plus d’une remise de 15% sur votre panier. Si vous ajoutez un second accessoire, cette remise passe à 20%.

Autre bonne nouvelle : tous les modèles de la gamme Galaxy S20 sont éligibles à cette offre. Ainsi, vous pouvez vous laisser tenter par le S20, le S20+, le S20 Ultra et même le S20 FE lancé il y a quelques semaines. En prime, Samsung offre 6 mois d’abonnement à Spotify Premium. Cela ne se refuse pas.

Vous en voulez encore ? Sachez que pour tout achat d’un Galaxy Note 20, Z Flip, ou Fold, Samsung offre un abonnement de 2 mois à Youtube Premium. Alors heureux ?

Mais aussi des tablettes et objets connectés…

Vous envisagez plutôt de vous offrir une tablette ? Aucun problème, Samsung propose aussi des offres sur ses Galaxy Tab. Par exemple, pour tout achat d’une Galaxy Tab S, la marque offre un bracelet connecté Galaxy Fit 2 d’une valeur de 60 euros. Si votre choix se porte sur la tablette Galaxy S6 Lite, Samsung vous offre alors 2 mois d’abonnement à Youtube Premium.

Si votre choix se tourne plutôt vers les objets connectés, vous devriez également trouver votre bonheur. Parmi les meilleures offres de Samsung, la promotion sur la Galaxy Watch 3 est sans doute la plus intéressante. Pour tout achat de la montre connectée, Samsung propose une remise immédiate de 70 euros. Pas mal non ?

…et des TV !

Vous venez de craquer pour une console next-gen et voulez le TV qui va avec ? Ou vous voulez tout simplement vous faire plaisir en adoptant la 4K voire la 8K ? Samsung a aussi de supers promos pour vous.

Si pour vous le TV doit se fondre parfaitement dans la déco de votre maison ou appartement, The Frame devrait vous séduire. Ce TV se confond avec un tableau d’art lorsqu’il est éteint. Samsung le propose avec 100 euros de remise et 200 euros de remboursement en plus.

Vous voulez plutôt le top du top pour votre PS5 ou Xbox Series X ? Le TV QLED 8K est aussi proposé en promotion. Samsung offre 500 euros de remise doublée d’une offre de remboursement de 500 euros ! C’est le moment ou jamais de craquer.

Enfin, notez que Samsung propose une sélection complète de TV QLED 4K avec des remises de 300 euros et des offres de remboursement de 300 euros supplémentaires.

Ce ne sont que des exemples des nombreuses promotions proposées par Samsung sur sa boutique officielle. Pour trouver TV à votre salon, on vous invite à découvrir l’intégralité des offres disponibles :

Voir toutes les offres Samsung