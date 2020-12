Samsung confirme des rumeurs qui circulaient au sujet de ses prochains smartphones

À l’instar d’Apple, Samsung n’évoque généralement pas ses futurs produits avant la présentation officielle. Mais cette année, la division mobile du géant coréen a un nouveau dirigeant. Et sous la direction de son nouveau patron, TM Roh, les smartphones Samsung devraient prendre une nouvelle trajectoire.

Alors que des rumeurs allaient déjà bon train sur les futurs produits de Samsung, TM Roh a décidé de confirmer certaines de celles-ci dans un billet publié sur le blog du groupe. Par exemple, il y avait une rumeur selon laquelle Samsung pourrait proposer la prise en charge de son stylet S Pen sur des smartphones qui ne sont pas des Galaxy Note.

Et cela vient presque d’être confirmé. Voici ce qu’a déclaré le patron des smartphones Samsung : « Nous avons également prêté attention aux aspects préférés des gens de l’expérience Galaxy Note et sommes ravis d’ajouter certaines de ses fonctionnalités les plus appréciées à d’autres appareils de notre gamme. »

Lorsque Samsung a lancé la gamme Galaxy Note, celui-ci se distinguait des autres smartphones grâce à ses écrans XXL, et grâce à son stylet S Pen qui en faisait un excellent outil de productivité. Et si actuellement, la plupart des smartphones ont des écrans larges, le stylet continuait à être une particularité des Galaxy Note (mais plus pour longtemps).

Par ailleurs, si Samsung va proposer le stylet des Galaxy Note sur d’autres appareils, il devient probable que le constructeur décide de mettre fin à cette gamme.

Des smartphones pliables abordables ?

Sinon, en ce qui concerne les smartphones pliables, des rumeurs suggèrent que Samsung devrait lancer des versions abordables en 2021. En effet, pour le moment, ce type de smartphones coûte encore trop cher, ce qui est un frein à son adoption par le public.

Mais en 2021, cela pourrait changer. « Fidèles à notre héritage de garder une longueur d’avance avec une technologie mobile d’avant-garde, nous élargirons notre portefeuille de produits pliables, de sorte que cette catégorie révolutionnaire est plus accessible à tous », écrit TM Roh.

Un localisateur d’objets dans les tuyaux

Sinon, le patron de la division mobile de Samsung a aussi annoncé que l’entreprise va lancer des localisateurs d’objets, comparables aux produits de la marque Tile et aux futurs AirTag d’Apple. Pour rappel, Samsung utilise déjà la technologie UWB, qui permet aux appareils de se localiser avec plus de précision par rapport à la technologie Bluetooth.

Cette technologie est utilisée en complément du Bluetooth pour les transferts de données entre smartphones, mais également pour une nouvelle fonctionnalité qui aide l’utilisateur à retrouver un appareil perdu ou volé.

Et bientôt, selon TM Roh, Samsung proposera aussi « des capacités de connectivité incroyables qui transformeront la façon dont vous ouvrez les portes et permettront des expériences de voiture parfaitement intégrées qui feront de la connectivité automobile personnalisée une partie de votre vie numérique. »

Mais en plus de cela, Samsung va proposer un système permettant « la localisation rapide des choses qui comptent le plus, de vos clés à votre portefeuille, même votre animal de compagnie. »

Samsung promet de nouvelles innovations en matière de caméra

Sinon, TM Roh a également évoqué les caméras dans son billet. Et si les rumeurs indiquaient que le Galaxy S21 et ses variantes pourraient ne profiter que d’améliorations mineures, en matière de caméras, par rapport à la génération précédente, le patron de la division mobile suggère le contraire.

Sans mentionner de modèle en particulier, Roh promet que Samsung ne cessera jamais d’essayer de se surpasser. Il parle également de caméras et de performances vidéo de niveau professionnel.

Cela se précise pour le mois de janvier

Pour le moment, on ne sait pas encore quand Samsung va lancer ses nouveaux smartphones haut de gamme. Mais des rumeurs suggèrent que le Galaxy S21 et ses variantes pourraient sortir dès le mois de janvier (mais pas au mois de février comme en 2019). Et dans son billet, TM Roh indique justement qu’il en dira plus… au mois de janvier.

D’ailleurs, Samsung n’est pas le seul constructeur qui pourrait avancer la sortie de ses nouveaux smartphones premium. D’après les rumeurs, Xiaomi pourrait même ne pas attendre la fin de l’année 2020 pour présenter le Mi 11 et ses variantes.

Ces changements de calendrier permettraient aux constructeurs d’avoir leurs concurrents de l’iPhone 12 sur le marché le plus tôt possible.