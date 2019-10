Samsung développerait une version abordable du Galaxy Note 10 pour l’Europe

Si vous voulez un Galaxy Note 10, mais que vous n’avez pas le budget pour le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung, cette nouvelle information risque de vous plaire. D’après des sources du site Sammobile, le géant coréen préparerait une version plus abordable du Galaxy Note 10.

Si le média ne fournit pas beaucoup de détails, on peut supposer que cet appareil permettra d’avoir l’écran XXL et le S-Pen, marque de fabrique des Galaxy Note, sur un smartphone qui se placera dans la catégorie des appareils de gamme intermédiaire, probablement avec des appareils photo et un processeur différents.

Une opportunité pour doper les ventes ?

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à prendre avec les pincettes d’usage. Cependant, c’est tout à fait possible puisque Samsung a par exemple lancé une version un peu plus abordable du Galaxy S10, en début d’année. Et on pourrait s’attendre à ce que le constructeur en fasse de même pour le Galaxy Note 10.

De plus, cela pourrait permettre à Samsung de doper ses ventes, étant donné que les gens sont de plus en plus réticents à acheter des smartphones hauts de gamme, ce qui profite au marché des appareils de gamme intermédiaire. Google, par exemple, propose le Pixel 3A pour ce segment du marché, et Apple pourrait lancer un successeur de l’iPhone SE l’année prochaine.

Par ailleurs, ce ne serait pas la première fois que Samsung propose une version allégée et moins coûteuse d’un Galaxy Note. En 2014, le constructeur a sorti le Galaxy Note 3 Neo, une version « lite » du Galaxy Note 3 sorti quelques mois plus tôt, et qui offrait une fiche technique plus modeste, mais dont le prix était aussi moins élevé.

D’après Sammonbile, Samsung aurait l’intention de proposer la version lite du Galaxy Note 10 en Europe, avec deux choix de coloris : noir et rouge.