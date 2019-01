Samsung dévoile le design du Galaxy S10 par erreur

Alors que la date de présentation officielle du Galaxy S10 se rapproche, les détails autour du prochain téléphone de Samsung continuent de se répandre sur la toile. Et la dernière indiscrétion en date provient du constructeur sud-coréen lui-même dans un article dédié à One UI.

Un article de blog dévoile des photos du Galaxy S10

Alors qu’il est d’ordinaire prudent de prendre les informations non officielles avec des pincettes, les dernières rumeurs concernant le Galaxy S10 devraient a priori être fiables puisque c’est Samsung qui est à l’origine de la fuite. Depuis quelques temps, Samsung axait sa communication autour du déploiement d’Android 9 Pie sur certains de ses appareils. Une mise à jour majeure très attendue par les possesseurs de smartphones Galaxy ou Note et qui verra également le déploiement de la toute nouvelle interface One UI de la marque.

Samsung a donc choisi de publier un article pour détailler les nouveautés de sa nouvelle interface accompagné de quelques photos. L’idée de départ était donc de dévoiler l’interface One UI avec le Galaxy S9 mais un employé de la marque sud-coréenne a malencontreusement laissé les clichés du Galaxy S10 dans l’article. Une erreur que Samsung a rapidement corrigé en supprimant l’article mais les informations avaient déjà fuité et commencé à faire le tour de la toile. En effet, un membre de Reddit a récupéré l’image avant qu’elle ne soit retirée du site de Samsung. Le fait que le fabricant souhaite contrôler cette fuite tend à valider l’hypothèse que les images concernaient bien le Galaxy S10.

Une grande ressemblance avec le Galaxy S9

Le Galaxy S10 reprend la forme générale du Galaxy S9 avec notamment le retour de la grille de haut-parleur. En revanche, le dos du téléphone devrait être brillant et s’inspire donc du Galaxy S8 ou du Note 8, il laisse donc tomber le dos mat de l’édition précédente.

Au niveau des caractéristiques, le Galaxy S10 Lite (l’appellation « Lite » devrait être supprimée et on parlerait désormais de Galaxy S10 E) embarquera 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Galaxy S10 devrait monter jusqu’à 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. De son côté, le Galaxy S10+ comprendra 6 ou 8 Go de RAM et 128, 256 ou encore 512 Go de stockage. Enfin, le modèle haut de gamme, le Galaxy S10+ 5G, va être équipé de 12 Go de RAM et 1 To de stockage.

Source