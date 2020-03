Samsung dévoile le format de stockage le plus rapide au monde pour nos smartphones

Une nouvelle mémoire eUFS 3.1 chez Samsung

Le géant coréen Samsung n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui que la société a commencé la production de masse de la première carte mémoire eUFS 3.1 (mémoire flash universelle embarquée) de 512 Go. Cette dernière est évidemment destinée à être embarquée dans les prochains flagships de la marque. A noter que des version 256 Go et 128 Go sont également au programme.

A l’heure actuelle, les smartphones comme les Samsung Galaxy S20 ou encore les OnePlus 7T embarquent une mémoire de type UFS 3.0. Avec une vitesse d’écriture séquentielle de plus de 1 200 Mo/s, la nouvelle mémoire eUFS 3.1 de 512 Go de Samsung se veut deux fois plus rapide qu’un PC basé sur SATA (540 Mo/s) et pas moins de dix fois plus rapide qu’une carte microSD UHS-I (90 Mo/s).

Un traitement des données jusqu’à 60% plus rapide

Selon Samsung : « Les téléphones équipés de la nouvelle carte mémoire eUFS 3.1 mettront seulement 1,30 minute pour transférer 100 Go de données, alors que les téléphones dotés de l’actuelle mémoire UFS 3.0 se plient à cet exercice en plus de quatre minutes. Le nouveau format eUFS 3.1 montre que nous répondons à la demande des fabricants de smartphones, pour une mémoire toujours plus rapide. »

Samsung promet qu’en terme de performances mixtes, la nouvelle mémoire eUFS 3.1 assure un traitement des données jusqu’à 60% plus rapide, gérant 100 000 opérations d’entrée/sortie par seconde (IOPS) en lecture et 70 000 IOPS en écriture.

Samsung précise avoir commencé ce mois-ci la production de masse de la cinquième génération de V-NAND sur sa nouvelle ligne de Xi’an, en Chine, afin de répondre pleinement à la demande de stockage sur l’ensemble du marché des flagships haut de gamme. Reste à savoir maintenant quel sera le premier smartphone à revendiquer une mémoire de type eUFS 3.1. On se souvient que pour la génération actuelle (UFS 3.0) c’est OnePlus qui avait surpris son monde, en intégrant la puce dans son OnePlus 7 Pro.