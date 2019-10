Samsung dévoile le processeur qui sera probablement utilisé sur le Galaxy S11 et le Fold 2

Si vous avez l’intention d’acheter un smartphone haut de gamme Samsung en 2020, il y a de fortes chances pour que celui-ci soit équipé d’un SoC Samsung Exynos 990. Ce nouveau composant gravé en 7nm, destiné à la gamme premium, vient d’être présenté par le géant coréen lors de son événement Samsung Tech Day 2019. Le constructeur décrit le nouveau produit, ainsi que son nouveau modem 5G « Exynos Modem 5123 », comme étant des éléments « sur mesure pour les futurs appareils mobiles qui feront un usage intensif des applications vidéo et de l’intelligence artificielle (AI) ainsi que des communications 5G. »

Samsung présente son nouveau SoC pour les smartphones premium

Grâce à son GPU Arm Mali-G77, le nouveau SoC de Samsung améliorera les performances graphiques ainsi que l’efficacité énergétique de 20 %. À cela s’ajoute un gain de 20 % des performances du processeur, grâce à une nouvelle structure incluant deux puissants cœurs personnalisés de Samsung, deux cœurs haute performance Cortex-A76, ainsi que quatre cœurs Cortex-A55 optimisés pour l’efficacité énergétique.

Le processeur pourra également supporter un taux de rafraichissement de 120 GHz, ce qui permettra de fluidifier les animations. Et pour les photos et les vidéos, il sera possible pour Samsung de proposer des smartphones équipés d’un total de 6 caméras, grâce à l’Exynos 990.

Samsung débutera la production en masse de ce SoC avant la fin de l’année et on s’attend à ce que le constructeur utilise celui-ci sur le Galaxy S11 (successeur du Galaxy S10) ou, du moins, sur une partie de sa production.

On s’attend également à ce que le Galaxy Fold 2 soit équipé de ce SoC haut de gamme. Cela est même suggéré par Samsung dans son communiqué de presse : « Le processeur intègre également un pilote d’affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui donne vie aux jeux en réduisant les déchirures d’écran et en permettant des animations plus fluides, même sur des appareils dotés de plusieurs écrans, tels que les téléphones pliables. »