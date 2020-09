Samsung dévoile The Premiere, le premier projecteur 4K compatible HDR10+

Mais quel est donc ce produit si fascinant que l’on appelle The Premiere ? Pour faire simple, c’est un projecteur. Mais cette explication est bien trop triviale pour refléter le caractère exceptionnel de ce produit. Présenté en même temps qu’un nouveau TV QLED 8K et que The Terrace (le premier TV que l’on peut utiliser en plein air), The Premiere n’est pas devenu l’attraction de la journée pour rien.

Un projecteur 4K HDR10+ à focale ultra-courte

Ce projecteur à focale ultra-courte (on le positionne à 11 cm du mur) projette une image de 120 ou 130 pouces selon le modèle. Ce type de projecteur présente l’avantage de ne pas nécessiter l’installation de dispositif envahissant, de réfléchir à une fixation de l’appareil (au plafond ou au mur) ou encore à un plan de cable management. Jusque-là rien d’extraordinaire, d’autres constructeurs s’y sont mis avec plus ou moins de succès, notamment Xiaomi. En réalité, The Premiere se distingue par la qualité d’image qu’il projette ainsi que les technologies qu’il embarque pour assurer une expérience immersive. Voyez plutôt. Les deux modèles (LSP7T et LSP9T) diffusent les contenus en 4K et sont équipés d’une technologie laser assurant une excellente luminosité de 2800 lumens et une durée de vie de 20 000 heures (contre 3000 à 6000 heures avec des lampes traditionnelles). Le modèle LSP9T va même encore plus loin grâce à la technologie Triple Laser.

La luminosité c’est bien, la colorimétrie et les contrastes aussi. Afin de répondre aux exigences des utilisateurs, Samsung fait de The Premiere le premier projecteur certifié HDR10+. En résumé, le coréen souhaite combiner la grandeur de l’image d’un projecteur avec la qualité d’un écran TV.

Barre de son intégrée

Que serait une bonne expérience cinéma sans un bon équipement audio ? Samsung équipe The Premiere d’une barre de son diffusant un son surround Acoustic Beam. Ce système amplifie le son et « le répartit dans toute la pièce via des haut-parleurs multi-canaux » indique Samsung sur son communiqué officiel. À vérifier lors d’un test bien évidemment.

Pour le reste, The Premiere embarque une interface digne d’une Smart TV fonctionnant sous Tizen, un OS que Samsung a déjà intégré à d’autres produits de ses différentes gammes. Par ailleurs, Samsung donne accès à un catalogue de contenus plutôt complet et assure une compatibilité avec Bixby (son assistant vocal maison), Google Assistant et Alexa.

The Premiere sera disponible fin septembre en Corée du Sud, aux États-Unis et en Europe. Samsung n’indique pas encore de tarifs pour ses deux modèles, mais on peut s’attendre à une facture assez salée.