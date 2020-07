Samsung dévoile une version 5G et plus performante du Galaxy Z Flip

En attendant son événement du 5 aout pour la présentation des nouveaux Galaxy Note, Samsung vient d’officialiser une version 5G du Galaxy Z Flip. Pour rappel, le Z Flip est un smartphone pliable à clapet. Il s’agit également du premier smartphone du constructeur utilisant un écran pliable couvert de verre ultra fin. Mais si le design de l’appareil est excellent, sa fiche technique est une peu décevante. En effet, le Galaxy Z Flip utilise un processeur Snapdragon 855, celui des modèles haut de gamme de 2019 (donc, un processeur moins bon que celui du Galaxy S20). Et l’appareil ne prend pas en charge la 5G.

Mais avec la nouvelle version du Galaxy Z Flip qui a été dévoilé cette semaine, Samsung semble vouloir se rattraper. En effet, cette version, appelée Galaxy Z Flip 5G, prend en charge les réseaux 5G (comme son nom l’indique). Et côté processeur, il y a également une amélioration majeure : le Galaxy Z Flip 5G utilise le processeur Snapdragon 865 Plus. Il s’agit d’un processeur qui a récemment été annoncé par Qualcomm, et qui a de meilleures performances que celui qui est utilisé par le Galaxy S20. Le Snapdragon 865 Plus devrait surtout être utilisé par les smartphones gaming.

Enfin, un processeur haut de gamme

« Samsung a démontré sa force d’innovation en dévoilant le Galaxy Z Flip, un smartphone qui offre une expérience inédite à tous ceux qui veulent casser les codes. L’arrivée de la 5G apportera des vitesses de connexion ultrarapides faisant passer le streaming, les visio HD, le gaming et le partage de contenus dans une nouvelle ère », indique un communiqué du constructeur. « Le Galaxy Z Flip 5G est le premier smartphone Galaxy à être équipé du nouveau processeur Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G, dont les performances permettent de tirer pleinement profit de la puissance de la 5G. »

Ce nouveau smartphone sera disponible en France à partir du 7 août, avec deux coloris : Mystic Gray et Mystic Bronze. Normalement, le prix est plus élevé que celui de la version 4G.

Le Galaxy Z Flip 5G est le deuxième smartphone pliable présenté par Samsung en 2020. Et normalement, un troisième modèle devrait être dévoilé le 5 août : un hybride smartphone/tablette qui succédera au Galaxy Fold présenté en 2019.