Samsung entre en guerre contre les spams téléphoniques

Les spams téléphoniques font partie des fléaux que les nouvelles technologies n’ont toujours pas éradiqués. Mais petit à petit, les fabricants de smartphones proposent des solutions afin que leurs utilisateurs ne soient plus dérangés par ces appels.

Par exemple, en utilisant la technologie de Duplex, Google propose déjà, sur ses smartphones, aux États-Unis, une fonctionnalité qui filtre les appels afin de vérifier s’il ne s’agit pas d’un spam. Et cette semaine, nous apprenons que Samsung va également proposer une solution sur ses appareils.

Grâce à un partenariat avec l’entreprise Hiya, Samsung proposait déjà des fonctionnalités contre les spams sur ses smartphones. Et aujourd’hui, nous apprenons que le partenariat stratégique entre les deux entreprises a été prolongé.

Ainsi, les technologies de Hiya continueront d’être utilisées par Samsung Smart Call. De plus, Samsung profitera désormais d’une fonction qui bloque automatiquement les appels frauduleux.

« Pour la première fois, Samsung Smart Call bloquera automatiquement les appels frauduleux sur le nouveau Galaxy Note20, grâce à l’infrastructure nuagique de détection avancée et en temps réel de Hiya, gardant ainsi une longueur d’avance sur les fraudeurs. Avec ce niveau supplémentaire de sécurité, les dispositifs Samsung seront parmi les smartphones les mieux protégés du marché contre les appels indésirables et frauduleux », peut-on lire dans un communiqué d’Hiya.

Une autre bonne raison d’opter pour le haut de gamme de Samsung ?

A priori, cette fonctionnalité devrait être proposée sur les prochains appareils de la marque coréenne, le partenariat renouvelé étant valide jusqu’en 2025. On espère également que cette nouvelle protection contre les spams téléphoniques sera aussi proposée par Samsung sur ses modèles anciens compatibles.

En plus de bloquer les appels frauduleux, la solution de Hiya permettra également aux utilisateurs de Samsung de connaître l’identité de certains appelants, en affichant le nom de l’entreprise ainsi que son logo.

« Chez Samsung, nous nous engageons à rendre l’expérience mobile plus sûre et attrayante pour nos clients », a déclaré Inkang Song, VP et responsable du groupe de stratégie technologique, communications mobiles, Samsung Electronics. « Nous nous réjouissons à l’idée de pérenniser notre partenariat avec Hiya afin d’offrir des solutions sans pareil à nos clients, aux quatre coins du globe. »

Étant donné l’importance de la part de marché de Samsung, qui est le numéro un mondial, les fonctionnalités qu’il lance sur ses appareils ont un impact sur toute l’industrie. Et on espère que les efforts de Samsung et de Google (avec une part plus faible) contre les spams téléphoniques inciteront les constructeurs à en faire de même.

Samsung a toujours essayé de distinguer ses smartphones, sur le plan logiciel, en proposant des accès gratuits à des logiciels tiers (par exemple, quelques mois d’abonnement à un service de streaming). Et désormais, cette protection supplémentaire fournie grâce au partenariat avec Hiya fait partie de cet ensemble qui pourrait inciter les utilisateurs à opter pour la marque coréenne.