Samsung travaille aussi sur des ordinateurs à écrans pliables

Samsung ne se contente pas des smartphones à écrans pliables. Il veut également développer des ordinateurs portables dotés de la même technologie. Cela fait des années que l’on sait que le géant coréen travaille sur celle-ci. Mais jusqu’à présent, le constructeur n’a encore commercialisé aucun produit avec un écran pliable.

Néanmoins, cette année, Samsung a décidé qu’il était finalement temps de proposer un smartphone avec ce type d’écran au grand public. Si aucune date précise n’est donnée, le lancement serait imminent.

En attendant, le géant coréen continue d’évoquer sa technologie. Et après avoir indiqué l’utilité du smartphone pliable, Samsung évoque également un laptop à écran pliable.

Un laptop « pliable » ?

« Comme avec les smartphones pliables, Samsung collabore avec les fabricants d’écrans pour développer des ordinateurs portables dotés d’écrans pliables qui ne se contentent pas de se replier mais vont également créer une nouvelle valeur et une nouvelle expérience utilisateur, dans le contexte des tendances changeantes du marché des ordinateurs portables », aurait récemment déclaré Lee Min-Cheol, vice-président du marketing pour les PC, d’après le Korea Herald. Profitant d’un événement pour le lancement d’un nouvel ordinateur en Corée, le responsable marketing aurait aussi précisé que Samsung développe de larges panneaux AMOLED pour les ordinateurs.

Pour le moment, on ne sait pas à quoi pourrait ressembler le laptop à écran pliable, et on ignore quels seront ses avantages par rapport aux ordinateurs portables classiques.

En ce qui concerne le smartphone à écran pliable, on sait déjà que celui-ci permettra d’avoir une surface d’écran comparable à celle d’une tablette lorsque l’appareil est déplié. Et lorsqu’il est plié, il peut être rangé dans une poche comme un smartphone normal. Sinon, on notera que d’autres constructeurs, dont LG et Huawei, s’intéressent également à cette technologie.