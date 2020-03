Samsung force tous ses utilisateurs à sécuriser leurs comptes

Si vous utilisez un smartphone Samsung, il est plus que probable qu’en plus du compte Google qui permet de se connecter aux services tels que Google Play, YouTube, Gmail ou Maps, vous ayez également un compte Samsung.

Désormais, ce compte Samsung devra être sécurisé via un système de connexion en deux étapes. Et effet, comme le rapporte le site 9to5Google, lors d’une récente mise à jour, Samsung a décidé de rendre obligatoire cette sécurisation sur l’ensemble des comptes d’utilisateurs.

Pour rappel, la connexion en deux étapes exige qu’en plus de saisir son identifiant et son mot de passe, l’utilisateur doive passer par une autre étape de vérification, comme un code envoyé par SMS, une clé de sécurité, etc. En substance, la prochaine fois que vous devrez vous reconnecter avec un compte Samsung, l’entreprise vous demanderait de mettre en place le système de vérification en deux étapes. Généralement, cette connexion en deux étapes n’est proposée qu’à titre optionnel par les services en ligne, mais n’est pas obligatoire comme c’est désormais le cas avec le compte Samsung.

Suite à des incidents qui ont pu inquiéter les utilisateurs ?

Bien qu’on y fasse souvent moins attention par rapport au compte Google, le compte Samsung peut aussi contenir des données sensibles. Or, il y a quelques jours, le géant coréen a confirmé une fuite de données qui a pu affecter certains utilisateurs de ses produits et de ses services.

« Une erreur technique a permis à un petit nombre d’utilisateurs d’accéder aux détails d’un autre utilisateur. Dès que nous avons pris connaissance de l’incident, nous avons supprimé la possibilité de se connecter au magasin sur notre site Web jusqu’à ce que le problème soit résolu. Nous contacterons les personnes concernées par le problème avec plus de détails », avait indiqué le géant coréen, qui précise aussi que le problème n’est survenu qu’au Royaume-Uni.

Bien entendu, Samsung ne dit pas que sa décision d’imposer la vérification en deux étapes est liée à cet incident. Cependant, le site 9to5Google, pense qu’il pourrait y avoir un lien. On notera également que Samsung a déjà précisé que cette récente fuite n’a aucun lien avec un autre incident qui est survenu quelques jours plus tôt : le constructeur a accidentellement envoyé d’étranges notifications sur les appareils de ses utilisateurs.