Samsung Galaxy A10 pas cher : où l’acheter au meilleur prix en 2019 ?

Habituellement, on entend parler de Samsung en même temps qu’Apple en opposition aux nouveaux constructeurs chinois comme Xiaomi, ou Huawei. Pourtant, contrairement à Apple, Samsung propose également des smartphones d’entrée de gamme qui vont directement concurrencer des téléphones comme le Redmi Note 7 de Xiaomi. Le Galaxy A10 a pour mission de se positionner comme leader dans la gamme des smartphones d’entrée de gamme. Comme le Redmi Note 7, il est disponible en France depuis mars 2019, et comme son concurrent direct son prix bas tous les records. Voici notre guide pour savoir où acheter le Galaxy A10 le moins cher possible cette année.

Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessus, plusieurs marchands offrent déjà des remises sur ce téléphone très peu cher. Cependant il faut s’activer, puisque qui dit petit prix, dit stock limité. C’est notamment le cas avec ce Samsung Galaxy A10 qui est l’une des meilleures ventes de smartphones sur Amazon.

Le petit dernier d’une large gamme qui tient à se faire respecter !

Les constructeurs chinois ont habitué leurs utilisateurs à des gammes immenses pouvant comprendre jusqu’à 10 produits. De la même façon, Samsung propose sa gamme A qui est composée de 6 smartphones : A10, A20e, A40, A50, A70, A80. Ce large choix permet à n’importe quel individu de trouver un smartphone qui lui correspond. Si la gamme Galaxy S représente les smartphones haut de gamme, les Samsung Galaxy A ont un tout autre objectif. Il s’agit de proposer une multitude d’exemplaires proposant des caractéristiques bien précises et surtout un rapport qualité / prix imbattable.

Alors oui, lorsque l’on devient propriétaire d’un Galaxy A10, on n’aura pas accès au produit le plus performant du marché, cependant on est sûr d’obtenir un smartphone qualitatif, au meilleur prix. À moins de 123,58 € chez Amazon pour le Galaxy A10 32 Go, c’est clairement la meilleure affaire du moment.

Encore une fois, comme les performances globales, le design n’est pas au rendez-vous. La coque en plastique rappelle clairement les tout premiers smartphones. Pourtant, une fois en main, le Galaxy A10 est parfaitement équilibré, et bien agencé. Cette coque en plastique a le défaut de se salir trop rapidement avec les traces de doigts. Cependant, le fait que ce téléphone soit conçu tout en rondeur permet une prise en main très agréable. Par rapport au Redmi Note 7, les bords de l’écran sont bien plus fins, avec une encoche très discrète.

Tous les smartphones du constructeur coréen embarquent un écran AMOLED, saut le Galaxy A10 qui a choisi d’intégrer une dalle IPS LCD de 6,2 pouces d’une définition de 1520 x 720 pixels. Une étrange décision alors que Samsung parvient à produire ses propres dalles OLED depuis des années.

Ce choix influe également sur la définition qui reste plutôt faible. Toutefois, ce Galaxy A10 pas cher propose un unique capteur arrière de 13 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal de 5 mégapixels. Pour un smartphone à moins de 123,58 € chez Amazon, on ne s’attend pas à des merveilles, pourtant le test est bluffant. L’appareil photo est loin d’être minable, c’est même plutôt une réussite. Le plus impressionnant est la capacité du Galaxy A10 à s’adapter à toutes les conditions pour rendre un résultat toujours correct.

En ce qui concerne la vidéo, c’est à peu près le même bilan plutôt positif, cependant l’absence de stabilisateur peut se faire sentir à certains moments.

Comme le Honor 10 Lite, le Samsung Galaxy A10 embarque une batterie de 3400 mAh qui lui permet de proposer une autonomie satisfaisante largement plus étendue que ses concurrents directs.

Où acheter le Samsung Galaxy A10 au meilleur prix ?

Avant de se demander s’il est vraiment une bonne chose d’acheter un Galaxy A10, il paraît judicieux de savoir qu’il n’existe qu’une version 32 Go de stockage avec 3 Go de RAM. Il est évidemment possible d’ajouter du stockage grâce à une carte micro SD. Malgré son prix faible, le smartphone va rapidement baisser de quelques dizaines d’euros sur des opérations promotionnelles ponctuelles.

Meilleur prix Galaxy A10 32 Go :

Pour vous faciliter la tâche et savoir où acheter le Galaxy A10 au meilleur prix, vous trouverez ci-dessus un tableau qui affiche en direct tous les tarifs disponibles chez les plus grands marchands français. Avec un prix aussi faible, le Galaxy A10 n’est pas cher et beaucoup moins soumis à des remises que les autres smartphones dernier cri sous Android qui se livrent une bataille sans précédent sur les tarifs. On peut toutefois en trouver quelques-unes ponctuellement, qui permettent d’économiser encore plus sur ce dernier téléphone de la gamme.

Allez-vous succomber au bas prix du Samsung Galaxy A10 ?