Les Samsung Galaxy A50s et A30s sont désormais officiels

L’IFA 2019 approche à grands pas, et nous serons présents pour vous dévoiler toutes les annonces du salon. Ce sera l’occasion pour de nombreuses firmes de présenter leurs nouveaux produits. Certains prennent déjà de l’avance, à l’instar de Samsung qui profite donc de ce mois d’août pour lancer les A50s et A30s, du même acabit que le Pixel 3a.

Fiche technique du Samsung Galaxy A50s

Très proche de son prédécesseur le A50, le nouveau téléphone de Samsung a tout d’un haut de gamme d’il y a quelques mois, avant que les marques commencent à faire exploser les compteurs des différentes caractéristiques techniques. Ainsi, on retrouve sous le capot 4 à 6 Go de RAM et de 64 à 128 Go de stockage, pour un processeur quadricore cadencé à 2,3 GHz.

La photo n’est pas laissée de côté, puisqu’un triple capteur à l’arrière permettra de réaliser des clichés sur mesure. L’un fait 48 mégapixels, tandis qu’un autre est dédié aux images grand-angles. Côté selfie, on a le droit à 32 MPx ! L’écran Super AMOLED (même technologie que le S10) du Samsung Galaxy A50s fait 6,4 pouces (1 080 x 2 340 px), et la batterie atteint les 4 000 mAh. Enfin, le capteur d’empreintes digitales est situé dans l’écran qui comporte aussi un notch pour la caméra frontale.

Fiche technique du Samsung Galaxy A30s

Un peu moins bien équipe, le Galaxy A30s profite aussi de trois capteurs photo, avec une résolution moindre : 5, 25 et 8 MPx à l’arrière contre 16 MPx à l’avant, ce qui est tout de même déjà très honorable. L’écran fait la même taille, mais il faudra cette fois se contenter de la HD+.

Le SoC est également moins puissant, cette fois-ci limité à 1,8 GHz. La mémoire vive, quant à elle, est limitée à 3 ou 4 Go. Pour le reste, peu de changements, mais il y a fort à parier que le prix sera différent selon le modèle choisi. On ne sait encore rien ni du tarif des appareils ni de leur date de commercialisation.