Le Samsung Galaxy Fold « prêt à être lancé sur le marché »

Si Samsung avait annoncé que le lancement du Galaxy Fold aurait lieu à la date du 26 avril, le constructeur coréen a finalement été obligé de revoir ses plans suite à plusieurs problèmes techniques.

Vers un lancement du Samsung Galaxy Fold en juillet ?

Néanmoins, il semblerait que le Samsung Galaxy Fold soit finalement « prêt à être lancé sur le marché », puisque la firme aurait réglé toutes les problématiques ayant contribué à repousser le lancement du précieux téléphone. En effet, le président de Samsung Display, Kim Seong-cheol a déclaré lors d’une conférence organisée par The Korean Information Display Society qui s’est tenue le 18 juin : « la plupart des problèmes ont été résolus », si bien que le mobile devrait bientôt avoir droit à sa date de sortie.

Malgré tout, Samsung n’a pas encore évoqué une date de sortie, puisque la firme sait que « lorsqu’il [le Galaxy Fold, NDLR] sera lancé, il recevra beaucoup d’attention de la part du marché ». En conséquence, il faut que le lancement du produit soit parfait et que la marque coréenne n’ait pas à se confronter aux critiques qu’elle avait essuyées après avoir envoyé plusieurs modèles aux journalistes. Pour rappel, plusieurs d’entre eux avaient reçu un exemplaire de test durant le mois d’avril, mais ils avaient été nombreux à se plaindre du smartphone. En cause, l’écran et la charnière qui n’avaient pas tenu, au point que certains exemplaires n’ont pas passé le cap des 24 heures.

C’est suite à ces retours que Samsung a repoussé la sortie du Galaxy Fold, annulant les précommandes du même coup pour éviter que les utilisateurs payent 2 000 dollars et se retrouvent avec un smartphone qui ne tient pas plus de quelques jours.

Plusieurs rumeurs indiquent que le Samsung Galaxy Fold pourrait être commercialisé dès le mois de juillet, une information que la firme n’a évidemment pas confirmée. Néanmoins, cette date pourrait coller avec les déclarations de Kim Seong-cheol.