Samsung Galaxy Note 20 : 3 bonnes raisons de précommander avant vendredi

Au début du mois, Samsung a levé le voile sur les Galaxy Note 20, une nouvelle gamme qui a le droit à deux modèles : le Note 20 et Note 20 Ultra. Comme chaque année, ces modèles s’ajoutent à l’excellente offre du constructeur — déjà très fournie avec les Galaxy S20, sortis au début de l’année. Les Samsung Galaxy Note 20 sont disponibles en précommande jusqu’au 21 août, la date de leur sortie publique.

Si les Samsung Galaxy Note 20 sont présents en précommande chez la majorité des sites e-commerce comme Amazon ou Fnac, c’est la boutique officielle qui offre les plus beaux avantages. Et pour cause, le constructeur affiche quelques avantages de poids pour vous faire craquer sur les Note 20 lors de ce temps de précommande.

Bonus lors de la précommande des Galaxy Note 20 : Manette Xbox co-brandée avec 3 mois Games Pass et un chargeur sans fil OU

Écouteurs Galaxy Buds+ (Note 20) ou Buds Live (Note 20 Ultra) En plus de l'un de ces bonus, la boutique permet aussi de recevoir gratuitement la garantie Samsung Care + sur 2 ans (valeur : 179,99€) grâce au code promo CAREPLUS-N20. C'est un avantage exclusif sur la boutique officielle Samsung, d'où sa popularité.

Afin de faire monter ses ventes, Samsung mise sur les précommandes du Galaxy Note 20. La marque avait déjà fait de même sur les Galaxy S20 cet hiver, il est donc logique qu’elle renouvèle pour cette nouvelle gamme de téléphones.

Tous les adeptes des smartphones du numéro 1 mondial peuvent profiter de nombreux avantages allant jusqu’à 200 euros d’économies sur les accessoires s’ils achètent un Galaxy Note 20 en ce temps de précocommande. Ce n’est pas le seul intérêt de cette période qui précède la sortie officielle de ces appareils, car la garantie Samsung Care+ est également offerte pendant deux ans avec le code CAREPLUS-N20.

Des accessoires offerts pour la précommande du Samsung Galaxy Note 20

Si les Samsung Galaxy Note 20 font partie de la même gamme, leurs tarifs ne sont pas les mêmes. En conséquence, la marque n’affiche pas les mêmes donations selon le smartphone que vous choisissez. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de bénéficier d’un bonus « gaming » avec la manette Xbox. Ce sont les écouteurs qui changent en fonction du modèle. Si vous optez pour le Samsung Galaxy Note 20, vous pouvez recevoir gratuitement des Galaxy Buds+. Avec le Galaxy note 20 Ultra, vous avez accès aux nouveaux Buds Live.

Sans trop entrer dans les détails, il est bon de rappeler quelques caractéristiques essentielles des Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Le premier modèle embarque un écran AMOLED de 6,7 pouces, contre une taille de 6,9″ pour la version Ultra. Le Galaxy Note 20 profite de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage tandis que le Galaxy Note 20 Ultra vient avec 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. Les deux modèles profitent de la 5G, mais vous pouvez choisir la version 4G pour le Galaxy Note 20, elle est 100 euros moins chère que l’autre.

Les Samsung Galaxy Note 20 ont droit à un écran avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, mais également une très bonne qualité photo. Les deux smartphones ont droit à un triple capteur photo, tandis que leurs performances sont assez peu différentes. Le modèle le plus premium profite d’un capteur principal de 108 Mpx, d’un ultra grand angle de 12 Mpx et d’un zoom de 12 Mpx tandis que le Note 20 possède un capteur principal de 12 Mpx, d’un ultra grand angle de 12 Mpx et d’un zoom de 64 Mpx.

Outre ces qualités, les Samsung Galaxy Note 20 ont droit à OneUI, une surcouche Android dont la qualité n’est plus à prouver sur le marché. Sa batterie est aussi à la hauteur avec 4 200 mAh avec le Galaxy Note 20 et 4 500 mAh avec le Galaxy Note 20 Ultra. Cela permet aux deux modèles de tenir presque deux jours complets, une autonomie plus conséquente que la majorité de ses rivaux. Les smartphones viennent avec le fameux S-Pen (stylet), preuve que cette gamme se destine (entre autres) à la productivité.

Les avantages se finissent vendredi

Les Samsung Galaxy Note 20 ont été présentés en août et sont actuellement disponibles en précommande. Tout utilisateur qui choisira un des deux modèles avant la date de sortie officielle le 21 août a droit à plusieurs avantages de choix. Dans ce cas, vous recevez un pack gaming ou d’une paire d’écouteurs haut de gamme en plus de 2 ans de garantie Samsung Care+ gratuitement avec le code CAREPLUS-N20.

Samsung vous offre une période de rétractation de 14 jours, un délai durant lequel vous pouvez renvoyer le Samsung Galaxy Note 20 s’il n’est finalement pas à votre gout. Dans ce cas, la marque vous rembourse en intégralité en quelques jours après le retour du smartphone. En somme, vous avez un filet de sécurité lors de votre achat en ligne.

Comparateur de prix pour le Galaxy Note 20 :

Le prix des Samsung Galaxy Note 20 est le même partout lors de la sortie, c’est logique. Vous ne trouverez aucune remise sur ces deux nouveaux modèles dans les jours qui suivent, sachant que la date de sortie officielle est fixée au 21 août. La gamme des Samsung Galaxy S20 a remporté un vif succès lors de sa sortie sur le marché, il y a des chances que cela soit équivalente pour la sortie des Note 20.

Côté prix, on rappelle que le Samsung Galaxy Note 20 version 4G revient à 959 euros. La version 5G est commercialisée au prix de 1 059 euros. Toutefois, la 5G n’est pas encore d’actualité en France, ce qui veut dire que vous devrez attendre encore un peu pour profiter de cette technologie en France. Il fonctionnera logiquement très bien avec les réseaux 3G et 4G sur tout le territoire.

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra revient à 1 309 euros pour la version avec 256 Go de stockage. Pour la version 512 Go, le smartphone coûte 1 409 euros. La différence de prix est de 100 euros pour le double de stockage, ce qui peut être une bonne solution pour tous les amateurs de clichés. Autant dire que la qualité des téléphones est à la hauteur de ce côté-là.