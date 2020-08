Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra : notre prise en main en vidéo

Nous avons eu l’occasion de prendre en main pendant une petite heure les Samsung Galaxy Note20 et Note20 Ultra. Les deux nouveaux modèles orientés productivité de la marque seront-ils un succès ? Premiers éléments de réponse.

Design & caractéristiques

Pour toute la partie caractéristiques techniques, je vous invite à consulter la fiche dédiée aux Note 20 et Note 20 Ultra, il faut dans tous les cas plusieurs jours d’utilisation intensive avant de pouvoir vous faire un test complet. Une chose est sûre, Samsung a une nouvelle fois opté sur le marché pour son SoC maison, un Exynos 990, quand d’autres marchés ont droit au Snapdragon 865+. La marque a annoncé avoir fait des progrès quant à son optimisation, surtout au niveau de la batterie. Cette dernière est d’ailleurs plus importante que sur les Note 10 et Note 10+.

La prise en main des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra m’a fait une très belle impression. D’un côté, le Note 20 propose un écran plat de 6,7 pouces et un dos en polycarbonate. Je trouve le choix de l’écran plat excellent, je regrette néanmoins que la marque se contente d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour un modèle vendu 959€. Même constat pour l’utilisation du plastique à l’arrière, même si la sensation globale est très agréable, et le rendu en main premium.

Pour le Galaxy Note 20 Ultra, Samsung démontre tout son savoir-faire, la dalle incurvée AMOLED de 6,9 pouces est tout simplement magnifique avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si vous êtes un utilisateur d’un modèle précédent de la gamme, la première chose que vous remarquerez est le changement de côté du stylet.

Un stylet qui évolue

Le S Pen est l’argument principal pour le choix d’un Galaxy Note au détriment d’un smartphone de la gamme S chez Samsung. Le nouveau S Pen propose une latence bien inférieure à la génération précédente. On passe de 42 ms sur les Note 10 à 26 ms sur le Note 20, et 9 ms sur le Note 20 Ultra. La réactivité se ressent directement, même si je n’ai personnellement pas l’habitude d’utiliser un stylet sur un si petit écran.

Des nouveaux coloris réussis

Samsung intègre sur toute sa nouvelle gamme un nouveau coloris : le bronze. Il est pour moi ultra réussi, tout comme le gris présent sur les deux modèles, et le blanc du Note20 Ultra. Mon coeur balance d’ailleurs entre ces deux coloris, tant le blanc est magnifique, et le bronze donne une sensation très premium. Seule couleur que je n’ai pas pu voir de mes yeux, le vert, qui est disponible uniquement sur le Note20.

Photo : on prend les mêmes

Impossible de tirer de conclusion après avoir pris quelques clichés que je n’ai pas pu récupérer. La combinaison des capteurs est identique entre les S20 et les Note 20, et le S20 Ultra et le Note 20 Ultra. Cependant une restriction logicielle me parait dommage : la limitation au zoom x50 pour le Note 20 Ultra. Le hardware étant le même, la limitation est logicielle. Elle est surtout marketing, la gamme S étant celle dédiée à la photo, la gamme Note celle dédiée à la productivité.

La gamme Note20 est aussi dédiée au gaming, grâce à un très fort partenariat noué avec Microsoft pour l’intégration du Xbox Game Pass Ultimate sur les Note20. Vous aurez donc accès à un catalogue de jeux dans le cloud, et les deux marques ont également codéveloppé une manette, baptisée Moga. Comme le service n’est pas encore disponible, je n’ai pas pu tester.

Leur plus gros concurrent ? Le Galaxy S20

Au niveau des prix, le Note20 est aligné sur son prédécesseur, avec un tarif de 959€ pour le modèle 4G (qui compte 8 Go de RAM et 256 Go de stockage) et 1059€ pour la version 5G. Le Note20 Ultra est quant à lui proposé à 1309€ pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et 1409€ pour la version 512 Go de stockage. Le choix entre un S20+ et un Note20, ou un S20 Ultra face au Note20 Ultra se fera donc sur le stylet, le stockage, et l’autonomie.

Les Note 20 et Ultra ont des batteries plus petites que leurs équivalents dans la gamme S20, il faudra donc voir si les optimisations logicielles permettent de conserver une bonne tenue dans la journée. Étant donné la baisse de prix des S20 depuis leur sortie, il n’est pas évident que choisir un Note20 face à un S20+ soit un bon choix, surtout si le stylet ne vous intéresse pas. Reste maintenant à patienter jusqu’à la réception des modèles de test pour que nous vous donnions un avis définitif sur les Note20 et Note20 Ultra.