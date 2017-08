Samsung Galaxy Note 8 : le retour du smartphone XXL

Samsung a dévoilé hier son Galaxy Note 8. Présentation de ce modèle XXL qui doit faire oublier le fiasco de son prédécesseur.

Le numéro un mondial des smartphones se sait attendu en 2017 et a décidé de faire les choses en grand du côté de New York pour dévoiler son Galaxy Note 8. Outre son statut de modèle phare de la marque avec les Galaxy S8/S8+, le Galaxy Note 8 doit surtout faire oublier le Galaxy Note 7, un modèle qui a fait parler de lui pour ses problèmes de batterie.

Une catastrophe pour un géant comme Samsung, notamment en termes d’image et de réputation, mais la marque sud-coréenne a de la ressource et a finalement plutôt bien géré cette année de crise. La marque a tout d’abord communiqué et dévoilé un nouveau processus de contrôle de sécurité puis profiter du coup de chaud de son Galaxy Note 7 pour faire monter l’attente du public concernant le Galaxy Note 8.

Pour regagner la confiance des clients, Samsung sait aussi que la communication ne sera pas suffisante et après un Galaxy S8 séduisant, il lui fallait frapper fort avec son Galaxy Note 8. Cela tombe bien, la série Galaxy Note est réputé pour embarquer ce qui se fait de mieux, le tout dans un format XXL.

Galaxy Note 8 : écran de 6,3 pouces, 6 Go de RAM et un double capteur photo

Sans surprise, le Galaxy Note 8 conserve son statut de géant avec un écran « Infinity » sans bord de 6,3 pouces (ratio 18,5:9), l’écran est bien évidemment Super AMOLED et l’on retrouve une définition QHD. Sous cet imposant écran, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 835 ou Exynos 8895 (modèles européens), 6 Go de RAM et un espace de stockage qui oscille entre 64 et 256 Go. À noter qu’un port microSD est toujours présent, de même que la prise jack.

Concernant la batterie, Samsung a confirmé les rumeurs et le Galaxy Note 8 est doté d’une batterie de 3 300 mAh, c’est un peu moins que le Galaxy Note 7 (3 500 mAh).

Enfin, le Galaxy Note 8 cède à la tentation du double capteur photo. Sans doute motiver à l’idée de venir concurrencer le prochain iPhone, Samsung a équipé son modèle XXL de deux capteurs de 12 mégapixels. Le premier est un objectif grand-angle ouvrant à f/1.7 tandis que le second est un téléobjectif ouvrant à f/2.4.

XXL jusqu’à son prix

Sans vraiment surprendre, même si le Galaxy Note 8 est le premier modèle de Samsung à embarquer un double capteur, la nouvelle phablette de Samsung se présente avec de solides arguments. Sur le papier, ce nouveau modèle s’inspire du Galaxy S8 Plus, deux modèles qui ont la particularité de dépasser les 6 pouces (6,2 pouces pour le S8+ et 6,3 pouces pour le Note 8). Galaxy Note oblige, il embarque le fameux stylet S-Pen et pourra se démarquer de ses petits frères avec la présence de son double capteur photo.

Et puisque le Galaxy Note 8 voit tout en plus grand, son prix est lui aussi XXL. Il faudra débourser 1 009 euros.

La fiche technique du Samsung Galaxy Note 8 :