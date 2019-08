Samsung Galaxy Note 9 vs Note 10 : comparatif et différences

Design et écran : Galaxy Note 10 ou Note 9 ?

Samsung a frappé très fort au niveau design avec le lancement des Galaxy Note 10 et Note 10+. Le Note 10 de cette comparaison avec le Note 9 embarque un écran OLED de 6,3″ pouces avec une résolution de 1080 x 2280 pixels, une densité de 401ppp, et un ratio de 19:9 et un screen to body de 91%.

Pour ce qui est du Samsung Galaxy Note 9, il embarque un écran de 6,4 pouces, lui aussi OLED (Super AMOLED Quad HD), avec une résolution de 2960 x 1440 pixels, une densité de 546 ppp et un ratio de 18.5:9, et un screen to body de 83,4%. Samsung a donc fait le choix de repasser à un écran Full HD, et est donc légèrement en retrait du Note 9. Ce choix s’explique certainement par l’envie de conserver une meilleure autonomie. Mais au niveau design, les contours ont été largement réduits, le capteur selfie étant présent sous la forme d’un pinçon.

Au niveau du design plus global, le Samsung Galaxy Note 9 et le Note 10 sont désormais très éloignés, et le modèle récent est bien plus moderne. Même si on trouve deux faces en verre, le contour passe de l’aluminium pour le Note 9 à l’acier inoxydable pour le Note 10.

Pour ce qui est des couleurs, le Galaxy Note 9 est disponible en noir profond, bleu cobalt ou mauve orchidée. Le Note 10 a le droit à plusieurs couleurs dans le monde, et pour la France nous devons nous contenter de l’argent et du noir. Autre différence, le placement des capteurs photo. À l’avant, finis la grosse bordure du Note 9 pour le capteur selfie, place à l’écran troué. À l’arrière, le triple capteur photo se place verticalement sur le Galaxy Note 10 contre horizontalement pour le Note 9. Le capteur d’empreinte digitale présent à l’arrière du Note 9 disparaît, prenant la forme d’un capteur d’empreinte sous l’écran pour le Note 10.

Pour ce qui est du poids, le Galaxy Note 9 pèse 201 grammes contre 168 grammes pour le Galaxy Note 10. Le nouveau modèle s’est aussi largement affiné avec des dimensions de 151 x 71,8 x 7,9 mm contre 160,5 x 74,8 x 8,6 mm pour le Galaxy Note 9. Le Note 10 est donc bien plus compact, contrairement au Note 10+, qui garde lui un format phablette.

Enfin, tous deux sont certifiés IP68. Ils peuvent donc être immergés sous l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes, et ils résistent à la poussière.

Comparatif des caractéristiques techniques

Performance : un vrai boost grâce à l’Exynos 9825

Au niveau de la performance, le Galaxy Note 10 est logiquement devant le Note 9. La nouvelle puce Exynos 9825 gravée en 7nm promet des performances boostées de 45% par rapport au Note 9. Le GPU s’améliore aussi passant du Mali-G72 au Mali-G76. Au niveau de la RAM, on passe de 6 Go pour le modèle entrée de gamme du Galaxy Note 9, contre 8 Go pour le Galaxy Note 10.

Comme on pouvait s’y attendre, le boost de performance est important entre les deux machines, et c’est tout le temps le cas. Pourtant certains points forts ont été retirés du Note 10. La microSD n’est présente que sur le Note 10+, vous ne pourrez donc pas étendre les 256 Go de stockage de base (le Note 9 proposait 128 Go de base). Le port jack est aussi présent sur le Note 9 et absent sur le Note 10. Autre point important, le système de fichiers du Note 10 passe à la norme UFS 3.0 qui permet des débits bien plus importants tant en lecture qu’en écriture.

Dans les deux cas, on a des smartphones très puissants, mais le Note 10 est bien plus performant que son prédécesseur.

Batterie et chargement

C’est un point important, la capacité de la batterie passe de 4000 mAh sur le Galaxy Note 9 à 3500 mAh sur le Note 10. L’écran moins énergivore, la puce gravée en 7nm devraient consommer moins de batterie, nous le verrons très rapidement avec nos tests.

Au niveau du chargement, Samsung fait un pas en avant avec le support de la charge « ultra rapide » jusqu’à 25W (et 45W pour le Note 10+) contre 15W pour le Note 9. La recharge sans-fil rapide est aussi de la partie, tout comme la recharge sans-fil inversé, ces deux fonctions étant absentes du Samsung Galaxy Note 9.

Software

Aucune différence sur ce point-là entre le Samsung Galaxy Note 10 et le Samsung Galaxy Note 9, avec l’excellente surcouche OneUI qui tourne (pour l’instant) sous Android Pie 9.0.

Un nouveau S Pen

La gamme Note se différencie avant tout grâce à son stylet, le S Pen. Alors que le modèle présent sur le Note 9 permet d’initier des contrôles à distance grâce au Bluetooth, le S Pen du Note 10 va plus loin grâce à son accéléromètre et son gyroscope intégrés. Vous pouvez ainsi changer de mode photo, zoomer, ou passer en mode selfie. Les développeurs auront aussi accès à celà, ce qui pourra être utile pour des applications professionnelles comme PowerPoint.

Le mode DeX est aussi de retour et propose de belles nouveautés sur le Note 10. La principale est la possibilité de relier son Note 10 avec un Mac ou PC et de bénéficier d’un environnement DeX, ce qui peut être très utile pour le transfert de fichiers par exemple.

Appareil photo : Galaxy Note 9 ou Note 10 ?

Samsung a fait un grand pas en avant avec les capteurs photos du S10, et s’appuie dessus pour le Note 10.

Alors que le Note 9 proposait un double capteur de 2 x 12 MPx à l’arrière (f/1,5 à f/2,4), et de 8 MPx (f/1,7) à l’avant pour les selfies, le Note 10 passe à un triple capteur à l’arrière :

12 Mpx, f/1.5-1.8-2.4, 27mm , 1/2.55″

12 Mpx, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6″

16 Mpx, f/2.2, 12mm (grand-angle)

C’est le même trio gagnant que sur les S10 et S10+. À l’avant on retrouve un capteur 10 Mpx 26mm qui ouvre à f/2.2. Les clichés et vidéos seront donc bien meilleurs sur le Note 10 que sur le Note 9, et la vidéo gagne en stabilisation, avec l’arrivée d’un nouveau mode portrait vidéo assurant un flou de profondeur.

Comparatif des prix : Galaxy Note 10 ou Galaxy Note 9 ?

Le dernier point à aborder dans ce comparatif entre les Note 10 et Note 9 est important : il s’agit du prix.

Le tarif du Samsung Galaxy Note 10 est fixé à 959€ contre 1009€ pour le Note 9. Bien évidemment, comme le Note 9 est sorti il y a plus d’un an, son prix actuel est bien en dessous de ce tarif. Pour savoir où acheter le Galaxy Note 9 pas cher, c’est ici que ça se passe :

Meilleur prix pour le Galaxy Note 10 :

Meilleur prix pour le Galaxy Note 9 :

Conclusion : quel smartphone choisir entre le Note 9 et le Note 10 ?

Samsung fait un grand pas en avant avec son Note 10. Il est plus design, plus compact (tout en conservant en grand écran) et plus rapide que le Note 9. Malgré tout, le Note 9 est disponible aujourd’hui à moitié prix par rapport au Note 10. Le choix dépendra donc de vos critères. Dès que nous aurons testé en profondeur le Note 10 nous mettrons à jour la partie concernant l’autonomie, qui peut être le gros point d »interrogation de ce Note 10.

La partie photo s’améliore aussi fortement avec le Note 10, et ce dernier bénéficie des nouvelles technologies sur la recharge avec et sans-fil. Gros point fort des Galaxy Note, le S Pen version 2019 s’améliore encore, tout comme le mode Samsung DeX

Le Samsung Galaxy Note 10+ possède quant à lui des gros atouts face aux Note 9 et Note 10, retrouvez bientôt notre comparatif entre les deux modèles 2019 de Samsung.