Samsung Galaxy S10e chute à 459€ au lieu de 759€, à -40% 🔥

Alors que Huawei connaît quelques déboires en ce moment, Samsung semble se porter très bien. Le coréen connait un vif succès pour ses nouveaux smartphones, à commencer par le Galaxy S10e qui est considéré comme un excellent compromis sur le marché. En ce moment, Boulanger offre même une remise incroyable sur ce téléphone puisqu’il passe à 459€ au lieu de 759€, soit une réduction de 40%. A cela vient se rajouter un bracelet connecté Galaxy Fit e gratuit, qui a une valeur en temps normal de 49€.

Le Samsung Galaxy S10e, compromis idéal ?

Alors que les Galaxy S10 et S10+ sont les plus chers de la gamme Samsung, le Galaxy S10e tire son épingle du jeu avec un tarif très abordable pour un téléphone qui pourtant reste très haut de gamme sur le marché Android. Avec l’offre spéciale en cours chez Boulanger, la question ne se pose même plus : dépêchez-vous de l’acheter avant qu’il ne soit en rupture de stock !

Pour en venir d’abord aux caractéristiques techniques, le Samsung Galaxy S10e est équipé d’un écran AMOLED infini de 5,8 pouces (Full HD+) qui est facile à prendre en main, et avec des couleurs de grande qualité. Après tout, le coréen est un spécialiste des écrans, et il équipe d’ailleurs une bonne partie des autres grands fabricants de smartphones haut de gamme. En haut à droite, un petit trou permet de cacher une caméra selfie performante de 10 Mpx.

En plus de travailler le design, Samsung est également ultra compétitif sur la puissance de ses téléphones. La puce qui vient dans le Galaxy S10e est exactement la même que dans les modèles les plus chères de cette nouvelle génération de smartphones : Exynos 9820, développée en interne. L’expérience utilisateur est fluide et la sur-couche du fabricant (One UI sous Android 9.0 Pie) est agréable.

Enfin, dernier argument qui devrait vous conforter dans le fait d’acheter un Galaxy S10e : c’est un bon appareil photo. A l’arrière, il possède un double capteur (de 12 Mpx et 16 Mpx) qui permet de prendre des photos de qualité, avec notamment le grand angle. Comme vous pouvez le voir dans notre test sur le Galaxy S10e, nous avons été conquis.

Comment avoir le meilleur prix chez Boulanger ?

Pour obtenir l’offre spéciale à 459€ au lieu de 759€ pour le Samsung Galaxy S10e chez Boulanger, rien de plus simple : par défaut, le tarif affiché est de 559€ au lieu de 759€ (soit une remise de 26%). A cela, vous pouvez bénéficier d’une remise supplémentaire de 100€ sur le prix de reprise de votre ancien smartphone.

Ce bonus à la reprise vous sera uniquement remis si vous choisissez le « retrait en magasin ». Encore une fois, il vient se rajouter au prix auquel il vous sera repris dans tous les cas. Enfin, un bracelet connecté Galaxy Fit e (d’une valeur de 49€) vous sera gracieusement offert par Samsung. Pour voir l’offre Boulanger sur le Samsung Galaxy S10e, c’est par ici :

