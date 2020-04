Samsung Galaxy S20 Ultra : des soucis d’autofocus et de surchauffe pour la version Exynos 990

Il y a quelques jours, on évoquait sur Presse-Citron le malaise Qualcomm/Exynos chez Samsung. En effet, concernant le Samsung S20, les équipes en charge du processeur Exynos ont pu découvrir que leur SoC n’avait pas été retenu pour couvrir le marché local, et que c’était le Snapdragon 865 qui animait le smartphone en Corée du Sud. Une « humiliation » pour l’équipe Exynos…

Le mois dernier, Samsung a déployé une mise à jour pour son Galaxy S20, pour corriger notamment divers soucis liés à la section photo. Toutefois, outre un problème persistant au niveau de cette même section photo, il semblerait désormais que le smartphone ait une vilaine tendance à surchauffer…

Ainsi, via les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs remontent un souci d’autofocus, qui touche le Samsung Galaxy S20 Ultra version Exynos 990. Le smartphone signé Samsung serait ainsi en grande difficulté par moments, lorsqu’il s’agit de régler automatiquement la netteté… La preuve ci-dessous.

Seriously the Exynos variant has disappointed me soo much Poor battery life poor performance heats like hell. This is really a sh*t of a phone with that crappy $1400 price tag. Never Samsung again. pic.twitter.com/tmVpfOJdEg

— Dawood (@pegasaie) April 9, 2020