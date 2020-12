Samsung Galaxy S21 (S30) : les prix et coloris dévoilés !

Comme chaque année, les leakers se montrent très prolifiques concernant le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung. À quelques semaines de sa (supposée) présentation officielle, le Galaxy S21 (S30) se dévoile un peu plus (pour ne pas dire complètement). Au programme, tous les prix pour l’Europe, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ainsi que leur design et les coloris proposés.

Galaxy S21 (S30) : les quadri color

Aujourd’hui, le (très) réputé leaker Roland Quandt révèle les coloris du futur Galaxy S21, rendus presse à l’appui. Samsung opterait donc pour quatre versions : blanc fantôme, or rose, violet lilas et noir complet. Le coréen choisit donc de mettre une touche de fantaisie dans sa nouvelle gamme premium.

Les rendus dévoilés par Roland Quandt permettent au passage de confirmer le design du Galaxy S21 (S30). Les précédentes rumeurs indiquaient que l’écran intègrerait toujours un poinçon central pour loger le capteur frontal, Samsung n’ayant pas encore trouvé de technologie suffisamment convaincante pour loger cette caméra sous la dalle.

Autre information confirmée : l’intégration du module photo dans le coin supérieur gauche. Ce dernier plonge légèrement vers les bordures du smartphone et est recouvert de différentes couleurs selon les modèles.

Galaxy S21 (S30) : tous les prix révélés !

Visiblement en difficulté pour garder ses secrets, Samsung va aussi devoir gérer les dernières informations révélées par le site GalaxyClub. Ce média spécialisé dans les smartphones du coréen vient de dévoiler les prix de vente du Galaxy S21 (S30) pour les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe.

Pour certains modèles, les tarifs sont en baisse. Pour d’autres ils restent inchangés ou augmentent légèrement. Voici les tarifs des modèles de base annoncés par GalaxyClub selon les différentes zones géographiques :

États-Unis Galaxy S21 : 899 dollars Galaxy S21+ : 1099 dollars Galaxy S21 Ultra : 1299 dollars

Royaume-Uni Galaxy S21 : 799 livres Galaxy S21+ : 999 livres Galaxy S21 Ultra : 1249 livres

Europe Galaxy S21 : 879 euros Galaxy S21+ : 1079 euros Galaxy S21 Ultra : 1399 euros



Notez que les tarifs pour l’Europe ne tiennent pas compte des variations de TVA selon les pays. Ainsi, la TVA de 20% appliquée en France pourrait alourdir légèrement la facture.

Précisons que, comme Apple, Samsung livrerait ses nouveaux Galaxy S21 sans chargeur ni écouteurs. Probablement pour des raisons écologiques… Sauf pour les consommateurs français qui trouveront bien une paire d’écouteurs dans la boîte, la législation obligeant les constructeurs à les fournir.