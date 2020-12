Pas de chargeur avec le Samsung Galaxy S21 ? C’est de plus en plus probable

Quand Apple a dévoilé ses nouveaux iPhone 12 lors de son keynote annuel en octobre, Samsung n’a pas pu s’empêcher de se moquer de son concurrent. Et pour cause, la marque à la pomme dévoilait sa première génération de smartphones fournis sans chargeur ni écouteurs. En France, ces derniers sont tout de même fournis à cause de la législation, mais on ne retrouve plus le traditionnel bloc de charge.

Il y a deux mois, Samsung réagissait à cette nouveauté en partageant une photo qui montrait un chargeur, précisant qu’il était bien inclus dans la boîte aux côtés de ses smartphones. Sauf que quelques mois plus tard, les choses semblent avoir changé un peu chez le numéro 1 mondial.

Pas d’écouteurs ni de chargeurs

Depuis quelques mois, des rumeurs indiquent que Samsung stopperait lui aussi la vente des chargeurs avec ses téléphones. Cette fois-ci, ce sont des informations brésiliennes qui attestent de cette modification. Le média spécialisé Technoblog indique avoir repéré un document de certification de l’Anatel, l’agence nationale des télécommunications.

Dans celui-ci, on peut clairement lire que le bloc de charge ne sera pas fourni avec les prochains smartphones de la marque. Trois modèles sont mentionnés sous les noms de SM-G991B, SM-G996B et SM-G998B . Il s’agirait clairement des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, dont la date de sortie est fixée à l’an prochain.

Les écouteurs filaires ne devraient pas non plus être fournis avec les nouveaux Galaxy S21. Comme pour les iPhone, la France fait exception et devrait bel et bien y avoir droit grâce aux lois qui oblige les fabricants à vendre un smartphone avec un kit mains libres.

S’il faut encore attendre un peu pour avoir la réponse, il serait cocasse de voir le numéro 1 mondial revenir sur sa décision après s’être ouvertement moqué de son concurrent à la sortie des iPhone 12. Preuve qu’il vaut parfois mieux éviter de parler trop vite. Réponse attendue à la sortie des Samsung Galaxy S21 l’an prochain.