Samsung Galaxy S21 : une importante baisse des prix en vue ?

Si Apple et Xiaomi semblent finalement bien s’en sortir, l’année 2020 a été difficile pour Samsung. Bien qu’il reste le leader mondial du marché des smartphones, celui-ci a vu ses ventes baisser. Et en plus de la pandémie, ses appareils haut de gamme ont aussi, semble-t-il, été affectés par des hausses des prix.

Mais la bonne nouvelle, c’est que le géant coréen pourrait rectifier le tir l’année prochaine, en annonçant une baisse significative des prix de ses appareils. C’est du moins ce qui est indiqué dans un article de Sammobile, qui cite des sources coréennes.

Une baisse de prix pour les trois modèles ?

D’après ce média, le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra devraient coûter moins cher que leurs prédécesseurs lancés cette année. Ainsi, alors que le prix de départ aux USA du Galaxy S20 était de 999 dollars, Samsung envisagerait un prix entre 849 dollars et 899 dollars pour le Galaxy S21.

Et alors que la version la moins chère du Galaxy S20+ coûtait 1 199 dollars, le prix de départ du Galaxy S21+ pourrait se situer entre 1 049 dollars et 1 099 dollars. Le prix de départ du Galaxy S21 Ultra pourrait quant à lui se situer entre 1 249 dollars et 1 299 dollars, alors que son prédécesseur coûtait au moins 1 399 dollars.

Samsung aurait également avancé le lancement du Galaxy S21, du S21+ et du S21 Ultra

Bien évidemment, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles et la prudence est donc toujours de mise. De plus, Sammobile indique que pour le moment, Samsung n’aurait pas encore pris de décision définitive. Mais il s’agirait de fourchettes de prix envisagées par le constructeur.

En tout cas, étant donné qu’Apple a mis le paquet sur les iPhone 12, Samsung se trouve dans l’obligation de rendre ses appareils haut de gamme plus attractifs. Et en plus des améliorations au niveau de la fiche technique, il serait logique qu’il essaie également de faire un effort sur les prix.

Sinon, il est à noter qu’actuellement, des rumeurs suggèrent que Samsung pourrait aussi avancer la sortie de ses prochains modèles haut de gamme. Alors que les nouveaux Galaxy S sortent traditionnellement au mois de février, en 2021, Samsung pourrait lancer le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra au mois de janvier.

Et Samsung pourrait ne pas être la seule marque à avancer la sortie de ses smartphones haut de gamme. En effet, des sources non officielles indiquent aussi qu’OnePlus et Xiaomi pourraient sortir plus tôt le OnePlus 9 et le M11, par rapport aux calendriers habituels de ces constructeurs.

A noter également que des rendus et une fiche technique présumés du Galaxy S21 et de ses variantes circulent déjà sur la toile. Et à en croire ces images non officielles, les nouveaux smartphones de Samsung auront une façade similaire à celles des modèles de 2020. En revanche, Samsung aurait imaginé un nouveau design pour le module caméra.

Processeur Snapdragon 888 ou équivalent Exynos pour ces futurs concurrents des iPhone 12 ?

Et il y a des rumeurs qui suggèrent que le Galaxy S21 Ultra pourrait prendre en charge le stylet S Pen. En ce qui concerne la fiche technique, il faudra s’attendre à ce que Samsung apporte des améliorations au niveau des caméras sur le dos, et propose des écrans avec des taux de rafraichissement de 120 Hz. Sinon, les nouveaux smartphones de Samsung devraient logiquement utiliser la nouvelle puce Snapdragon premium de Qualcomm, ainsi qu’un équivalent produit par Exynos.