Samsung Galaxy Tab S6 Lite : l’autre tablette alternative Android à l’iPad

Samsung officialise sa Galaxy Tab S6 Lite

Samsung annonce aujourd’hui sa toute nouvelle tablette Galaxy Tab S6 Lite, quelques mois après la version « classique » lancée à la rentrée dernière. Une nouvelle tablette sous Android évidemment, en version 10 (couplé à une surcouche One UI 2.1) qui souhaite se positionner comme l’alternative idéale à l’iPad d’Apple.

Pour cela, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite dispose d’un large écran LCD (et pas OLED) de 10,4″, lequel permet d’afficher une image en 2000 x 1200 pixels. Côté audio, on retrouve ici une sortie stéréo signée AKG, compatible Dolby Atmos. Samsung promet une ergonomie retravaillée, avec des bordures arrondies, sans oublier un côté nomade affirmée, avec un poids de 460g.

Sous le capot, on retrouve un processeur maison Exynos 9611, couplé à 4 Go de RAM, sans oublier une autonomie de 7040 mAh. La Samsung Galaxy Tab S6 Lite dispose également d’un espace de stockage de 64 Go, lequel peut être étendu via une carte microSD. Une tablette compatible avec le nouveau stylet S Pen, doté de 4096 points de pression. Samsung promet un nouveau modèle plus précis et plus réactif, avec une latence de 26 ms, contre 58 ms pour la version antérieure. Il se fixe magnétiquement sur le côté de la tablette ou dans le compartiment dédié du nouveau Book Cover (qui est vendu séparément).

Samsung précise que sa tablette sera proposée avec diverses applications préinstallées, dont Netflix et YouTube. A ce sujet, les acheteurs pourront profiter de 4 mois d’abonnement offerts au service YouTube Premium.

Prix et disponibilité

La nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite sera commercialisée à compter du 30 avril prochain en version WiFi et 4G. Les intéressés pourront opter pour deux coloris au choix, à savoir Oxford Gray et Angora Blue, avec un ticket d’entrée fixé à 399 euros, pour la version WiFi.