iPad Pro 2020 VS iPad Pro 2018 : comparatif et différences

Le mois dernier, Apple a pris la décision de présenter son tout nouvel iPad Pro. Cette fois c’est sur, la firme de Cupertino a décidé de pousser ses tablettes haut de gamme au maximum afin de venir concurrencer le marché des ordinateurs portables. Si le design de ce nouvel iPad n’a pas tellement évolué, Apple a ajouté la possibilité d’utiliser un trackpad et une souris avec cette tablette, sans oublier l’arrivée du fameux Magic Keyboard (au prix de 399€). Heureusement, ce clavier hors de prix n’est pas seulement compatible avec l’iPad Pro 2020 mais aussi avec l’iPad Pro 2018.

Quels sont les changements en termes de capacités ?

Évidemment à ce prix là, on s’attend à pouvoir utiliser une machine plutôt puissante, et l’iPad Pro 2020 est au rendez-vous. Pour commencer, il embarque le tout dernier processeur A12Z bionic tout en pouvant compter sur 6 Go de RAM Côté stockage Apple a une nouvelle fois vu les choses en grand en présentant 4 versions différentes jusqu’à 1 To : 128 Go, 256 Go, 512 Go et donc 1 To. Pour le modèle d’entrée de gamme, c’est une bonne nouvelle (l’iPad Pro 2018 avait 64 Go de stockage), car le prix public ne change pas. Ces quatre configurations ont la possibilité d’embarquer une connectivité 4G et Wi-Fi.

Pour ceux qui aiment utiliser l’iPad Pro afin de composer des morceaux, ou tout simplement profiter des haut-parleurs pour écouter de la musique ou regarder un film, l’iPad Pro 2020 propose 4 haut-parleurs stéréo, et permet de capter le son via 3 microphones. En termes de sécurité, que ce soit l’iPad Pro 2018 ou le 2020, les deux utilisent Face ID. Aucune différence au niveau de la rapidité ni du fonctionnement n’est à noter.

Écran, Apple Pencil, Magic Keyboard

Comme on l’a dit, Apple ne s’est pas focalisé sur le design de cette 4è génération d’iPad Pro. L’iPad Pro 2020 reprend les mêmes lignes strictes inspirées par le modèle 2018. En effet, la bordure est bien plus fine sur la version 2020. Bizarrement l’iPad Pro 2020 en 12,9 pouces a des bordures plus fines que son petit frère de 11 pouces (85,4% contre 82,9%). Cependant, la densité de pixels reste exactement la même pour les deux modèles : 265 ppi.

Vous l’aurez compris, il existe donc 2 modèles différents : l’iPad Pro 11 pouces (247,6 x 178,5 x 5,9 mm) et l’iPad Pro 12,9 pouces (280.6 x 214.9 x 5.9 mm).

Côté accessoires, si les anciens claviers Smart Keyboard Folio sont toujours compatibles, Apple a tenu à présenter son tout nouveau Magic Keyboard qui embarque un trackpad afin de rendre l’expérience utilisateur de l’iPad Pro plus proche de celle d’un Macbook. En ce qui concerne l’Apple Pencil, pas de nouveauté à souligner, il reste le même. Bonne nouvelle pour les possesseurs d’iPad Pro 2018, le Magic Keyboard est compatible avec leur appareil.

Les caractéristiques photos revues à la hausse !

Photo

Sur le marché des smartphones, la qualité photo est devenue un argument de vente redoutable. Avec son iPhone 11 pro, Apple met la barre très haute et rivalise aisément avec d’autres spécialistes dans ce domaine que ce soit Huawei ou Google. Désormais, la firme de Cupertino ne compte pas se contenter d’avoir d’excellentes compétences en termes de photo sur ses smartphones, et compte importer ce savoir sur ses tablettes haut de gamme.

Si l’iPad Pro 2018 ne comptait qu’un unique capteur sur la face arrière, la génération 2020 en embarque désormais 2 avec notamment en renfort un ultra grand-angle de 10 MP. Le flash LED reste le même. Le nouvel iPad est aussi équipé d’un capteur ToF qui a la compétence d’utiliser la profondeur de champ pour mieux calculer la distance entre les plans.

Indéniablement, l’iPad Pro 2020 reste bien plus performant en ce qui concerne la prise de photo, cependant, cette amélioration devrait intéresser une infime part d’utilisateurs, le reste devrait préférer utiliser leur smartphone qui est bien plus facile à transporter.

Cependant, pour les développeurs utilisant la réalité augmentée, le nouveau scanner LiDAR compris avec l’iPad Pro 2020 permet de concevoir des applications toujours plus immersives. Si aujourd’hui la réalité augmentée à du mal à présenter un véritable intérêt, Apple ne désespère pas et continue de travailler dans ce sens.

Si les capteurs arrière sont encore très peu utilisés sur un iPad, le capteur avant est quant à lui primordial. Que ce soit pour FaceTime ou encore prendre des selfies, ce capteur reste le plus utilisé sur un iPad. Néanmoins, Apple n’a pas apporté de grands changements de ce côté, on retrouve l’objectif TrueDepth de 7 MP et enregistrement 1080p qui faisait très bien son travail sur l’iPad Pro 2018. Une nouvelle fois, le mode portrait est encore là, avec un éclairage de portrait, la prise en charge des Animoji et Memoji, ainsi que le flash simulé par l’écran. La seule véritable mise à jour entre ces deux configurations est l’apparition de la stabilisation automatique sur le capteur avant.

Vidéo

Comme la photo, la vidéo est un critère secondaire à l’achat d’un iPad, c’est pourquoi Apple n’a pas apporté de grands changements sur ce point. Comme sur la version 2018, il est possible d’enregistrer des vidéos en 4K à 30 i/s et 60 i/s. Seule différence, l’iPad Pro 2020 est capable de réaliser cela en grand-angle et ultra grand-angle.

Conclusion

Vous l’aurez compris, l’iPad Pro 2020 est loin d’être une révolution, il reprend un grand nombre de spécificités déjà présentes sur la version 2018. Apple a présenté le SoC A12Z bionic comme étant bien plus performant que le A12X bionic, cependant on se rend vite compte qu’il n’y pas de grandes différences en ce qui concerne les performances.

Les seuls véritables apports se trouvent au niveau de la photo, avec l’ajout d’un second capteur et surtout du scanner LiDAR pour les adeptes de réalité augmentée.

Pour ce qui est du prix, tout dépend de l’utilisation que vous faite de votre iPad Pro, mais comme vous pouvez le voir ci-dessous la différence de prix entre l’iPad Pro 2020 et son prédécesseur que vous pouvez très bien choisir la version 2018 elle sera presque aussi performante et moins cher.

Les meilleurs offres sur les iPad Pro 2018

Les meilleurs offres sur les iPad Pro 2020