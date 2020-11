Samsung Galaxy W21 : le grand frère « luxueux » du Galaxy Z Fold 2

Alors que le constructeur coréen LG mise sur son projet Explorer pour présenter courant 2021 un smartphone enroulable, son compatriote Samsung continue de se concentrer sur sa technologie pliable.

Depuis le 18 septembre dernier, vous pouvez profiter du tout nouveau Galaxy Z Fold 2, le remplacement du premier Fold. Entre temps, Samsung a eu le temps de présenter son Galaxy Z Flip, toujours un smartphone pliable, mais sur l’axe horizontal cette fois. Si vous avez déjà eu l’occasion de jeter un oeil à ces smartphones, c’est une expérience incroyable, mais le prix est au rendez-vous. Pour un Galaxy Z Fold 2 le meilleur prix est de 2 020,00 € chez Samsung.

Énorme n’est-ce pas ? Et bien, ce n’est pas tout. Samsung a l’habitude de dédier quelques modèles encore plus haut de gamme à la bourgeoisie chinoise, il s’agit de la gamme Galaxy W (et on ne parle pas du i8150). Cette gamme de smartphones affiche des prix très élevés, pour des spécificités hors du commun.

En novembre 2018, la firme coréenne présentait notamment son Galaxy W2019, un smartphone ultra luxueux qui sera vendu 10 000 yuans, soit environ 1 260 euros. Un prix qui aujourd’hui semble tout à fait normal, mais qui a l’époque été conséquent puisque le très haut de gamme du moment était le Galaxy Note 9 vendu à 1009 euros.

Du nouveau ?

Cette année, Samsung revient avec cette gamme réservée à certains privilégiés. La société a présenté son Galaxy W21. À première vue, il s’agit d’un Galaxy Z Fold 2 revisité, dont le prix a augmenté drastiquement. En effet, alors que le Galaxy Z Fold 2 coûte 2 020,00 €, sa version améliorée dépasse les limites en affichant un tarif de 19 999 yuans sont environs 2 552,78 euros.

Sur Twitter, le compte @IceUniverse a pu prendre en main ce téléphone et confirme qu’il est bien plus grand que le Galaxy Z Fold 2 classique. Pourquoi ? On ne connaît malheureusement pas la réponse.

What? Samsung W21 is actually bigger than Fold2! pic.twitter.com/IIk1mxAI04 — Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2020

De son côté, Samsung n’a pas présenté de fiche technique complète, nous avons toutefois pu récupérer quelques informations et les assembler pour en créer une. Ce Galaxy W21 aurait un écran de 6,2 pouces pour la face extérieure et 7,6 pouces pour l’intérieur avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz (idem pour le Galaxy Z Fold 2).

En termes de batterie, le Galaxy W21 embarque une plus petite batterie de 4390 mAh par rapport aux 4500 mAh du Fold 2. On ne va pas continuer la comparaison puisque l’ensemble des spécifiés sont pratiquement identiques. Seuls quelques détails concernant le design mènent Samsung à afficher un tel prix pour ce smartphone.