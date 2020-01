Samsung Galaxy Z Flip : disponible le 14 février, au prix de 1400 dollars ?

Le Galaxy Z Flip pour la St Valentin ?

Dans une poignée de jours, Samsung va présenter sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy à l’occasion d’un nouvel évènement Unpacked. Une conférence exceptionnelle qui permettra au géant coréen de lancer sa nouvelle famille Galaxy S20, mais aussi un tout nouveau smartphone pliable, le Galaxy Z Flip.

En effet, alors que l’on vient tout juste de tester l’excellent Galaxy Fold sur Presse-Citron, Samsung prépare déjà le lancement de son « successeur », et selon de récentes rumeurs, ce dernier pourrait arriver en boutiques très prochainement… En effet, il se pourrait que le Galaxy Z Flip soit lancé dès le 14 février, soit quelques jours seulement après son officialisation (le 11 février).

Un smartphone qui pourrait être proposé en exclusivité temporaire (aux Etats-Unis) chez AT&T, avec un prix fixé à 1400 dollars. Un tarif « dans la moyenne » en ce qui concerne ce nouveau marché des smartphones pliables, puisque le récent Motorola Razr est lui aussi affiché à un tarif équivalent. En ce qui concerne la gamme Galaxy S20, cette dernière pourrait être lancée au tout début du mois de mars. Le fleuron de la gamme, le Galaxy S20 Ultra, pourrait être affiché à 1 300 dollars…

Rappelons que le Galaxy Z Flip devrait être équipé d’un écran de 6,7″ de type « Dynamic AMOLED », une caméra principale de 12 mégapixels sur le dos, une caméra frontale de 10 mégapixels, un stockage interne de 256 Go, et une batterie 3 300 mAh ou 3 500 mAh.

Bien sûr, à l’heure actuelle, hormis la conférence Unpacked du 11 février, Samsung n’a pas confirmé la moindre information concernant ses futurs smartphones. Néanmoins, cela fait quelques semaines maintenant que les informations et visuels fuitent sur le web, et Samsung aura bien du mal à créer la moindre surprise lors de sa conférence. A moins bien sûr que le géant coréen soit parvenu à préserver un « One More Thing » que personne n’a vu venir… Réponse(s) le 11 février prochain.