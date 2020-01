Nouveau Samsung Galaxy S11 : le smartphone officialisé le 11 février prochain !

Alors qu’il vient tout juste d’officialiser son nouveau Galaxy Note 10 Lite, voilà que Samsung donne rendez-vous à ses fans le 11 février prochain, pour un nouveau Unpacked qui se tiendra à San Francisco. C’est en effet via Twitter que le géant coréen a publié une très courte vidéo, confirmant l’arrivée d’un « tout nouveau smartphone Galaxy« . Selon toute vraisemblance, on devrait donc y découvrir le nouveau Galaxy S11… mais pas seulement.

En effet, si la présentation d’une nouvelle gamme de Samsung Galaxy S11 est (quasi) certaine, Samsung pourrait également profiter de l’occasion pour dévoiler le successeur du Galaxy Fold. En octobre dernier, Samsung dévoilait en effet sa nouvelle vision du smartphone pliable, avec un tout nouveau format « à clapet« , contrairement à l’actuel Galaxy Fold. Dans sa vidéo teaser, Samsung a remplacé les deux lettres « A » de Galaxy par de mystérieuses formes, et il pourrait bien s’agir de ce nouveau Fold, une fois plié.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020